Habrá bundle especial de Switch 2 con Pokémon Legends: Z-A

Esta mañana fue de muchas emociones encontradas, dado que hubo un nuevo Pokémon Presents, en el cual se mostraron todas las novedades de la franquicia, ya que hubo series animadas, aplicaciones de celular, actualizaciones de juegos ya existentes y un gameplay de Champions. Además, la estrella del show fue Legends: Z-A con su nuevo tráiler, y si bien eso fue todo, se nos tiene una noticia adicional que no se mostró.

La gran N ha anunciado un nuevo paquete especial que unirá el estreno de uno de los títulos más esperados de la franquicia como lo es el ya mencionado. Se trata del Nintendo Switch 2 + Pokémon Legends: Z-A Edition Bundle, un set que incluirá la consola junto con una descarga digital de Pokémon Legends: Z-A en su versión actualizada para esta plataforma. El paquete estará disponible el 16 de octubre a un precio sugerido de $499.99 USD, y representa una oportunidad para los jugadores de comenzar su experiencia en la nueva generación de hardware con una entrega clave de la saga. Este será el primer título principal diseñado para aprovechar al máximo las capacidades mejoradas del hardware de nueva generación, prometiendo mejoras notables en rendimiento gráfico y fluidez. Este bundle será ideal tanto para quienes deseen estrenar la consola con una aventura de mundo abierto como para los fanáticos de Pokémon que buscan la versión más avanzada del juego. Aunque la edición Z-A también estará disponible para la consola original, esta versión para Switch 2 estará optimizada para brindar una experiencia más completa desde el primer día. Vía: Nintendo Nota del autor: Es un poco decepcionante que no sea una especie de edición especial. Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo desde que salió la consola, por lo que sería precipitado lanzar alguna con temática.