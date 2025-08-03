    Haters atacan al anime más popular de Crunchyroll

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS03/08/2025 4:00 p. m.
    Chol

    A pesar de convertirse en el anime más visto de Crunchyroll con solo dos temporadas, Solo Leveling no ha logrado el mismo impacto en Japón, donde su recepción ha sido mucho más fría. La serie, basada en el manhwa surcoreano de Chugong, ha acumulado millones de vistas globales, pero sigue enfrentando críticas en el país nipón por su representación de Japón y su ambientación centrada en Corea del Sur.

    Las tensiones históricas entre ambos países parecen haber influido en la percepción de los espectadores japoneses, lo que preocupa a Atsushi Kaneko, productor del anime. En declaraciones recientes, Kaneko expresó su deseo de llevar la serie al nivel de fenómenos como Dragon Ball, One Piece y Naruto, aunque reconoció que en su país todavía no es “un título conocido por todos”.

    El productor confesó que la tercera temporada podría ser clave para cambiar esta situación, aunque su producción aún no ha sido confirmada oficialmente. “Si hacemos la temporada 3, quiero romper ese límite”, afirmó Kaneko, señalando que el reconocimiento internacional no se ha replicado a nivel local.

    Mientras tanto, Solo Leveling sigue generando millones de reproducciones en plataformas y consolidando una base de fans internacional sólida. La incógnita es si logrará alguna vez conquistar a Japón, el país con la industria de anime más influyente del mundo.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: La verdad nunca he visto este anime, pero llama la atención por toda la polémica que está generando.




    Etiquetas:
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
