Demon Slayer se pone completamente gratis en streaming

Este año es bastante especial para la franquicia de Demon Slayer, puesto que dentro de un par de semanas se estrenará su nuevo videojuego, así como la primera de tres películas con la adaptación del final definitivo del manga, pues este último ya terminó hace meses atrás. Y para que los fanáticos hagan una recapitulación de todo lo visto hasta este momento, cierta plataforma de streaming trae buenas noticias para nuevos o veteranos en la saga.

Con el estreno de Castillo Infinito cada vez más cerca, Crunchyroll ha sorprendido a los fans del anime al anunciar que todas las temporadas de la serie estarán disponibles de forma gratuita y con doblaje latino. Esta medida estará vigente por tiempo limitado y busca preparar a la audiencia para la llegada de la nueva película, que debutará en cines el próximo 11 de septiembre. Como parte de esta estrategia especial, la empresa liberará progresivamente los arcos restantes: el Arco del Tren Infinito estará disponible del 21 de julio al 3 de agosto; el Arco del Distrito Rojo, del 4 al 17 de agosto; el Arco de la Aldea de los Herreros, del 18 al 31 de agosto; y el Arco del Entrenamiento de los Hashira podrá verse del 1 al 14 de septiembre. Esta decisión permite a los nuevos espectadores ponerse al día con la historia de Tanjiro Kamado y compañía, mientras que los seguidores más veteranos tendrán la oportunidad de revivir los momentos más memorables del anime. El acceso será completamente gratuito durante las fechas indicadas y no se requerirá suscripción premium para disfrutar los episodios. Con una animación aclamada y una narrativa emocionalmente intensa, Demon Slayer se ha convertido en uno de los pilares del anime contemporáneo. La iniciativa de Crunchyroll no solo refuerza la expectativa en torno a Castillo Infinito, sino que también amplía el alcance de la franquicia en toda Latinoamérica. Vía: 3DJ Nota del autor: Ya se me terminó la suscripción, por lo que este es el momento correcto para poder terminar de ver la serie.