Ésta es la razón por la cual Frieren es el mejor anime en la historia

Frieren se ha posicionado como uno de los animes más amados de todos los tiempos, e incluso hay quienes lo llegan a catalogar como el mejor. De esta forma, muchos han tratado de encontrar por qué la obra de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe es tan amada. Una de estas personas es el compositor del anime, quien ha revelado qué hace tan especial a Frieren.

Recientemente, Evan Call, compositor del anime de Frieren, fue entrevistado por Anime Corner, en donde tuvo la oportunidad de hablar sobre Frieren, y qué es lo que hace especial a este anime. Aquí señaló que es la relación entre el público y los personajes lo que ha logrado cautivar al público. Esto fue lo que comentó al respecto:

“La aventura no es el objetivo de la historia, sino las interacciones entre los personajes, y son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Destaqué más la introspección y la cercanía entre ambas partes”.

Más que sus batallas, lo que la gente ama de Frieren es la manera en la que la protagonista, Fern y Stark nos ofrecen una mirada única al género de fantasía, enfocándose más en las relaciones que van creando en su viaje, en lugar de las peleas o villanos, algo que puede ser atípico para muchas obras de este estilo.

Después de meses de espera, el anime de Frieren ha regresado, y el próximo año estará disponible una nueva temporada del anime, por lo que seguramente escucharemos más sobre esta obra en un futuro. En temas relacionados, surge nuevo problema con este anime. De igual forma, estos son los próximos estrenos de Crunchyroll.

Vía: Anime Corner