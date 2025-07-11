Surgen problemas con el anime de Frieren: Beyond Journey's End

Frieren: Beyond Journey's End es considerado uno de los mejores animes y mangas modernos. Si bien el trabajo original de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe sigue en una pausa indefinida, el próximo año estará disponible la segunda temporada de la aclamada adaptación de Madhouse. Sin embargo, recientemente se dio información que ha llevado a más de un fan a cuestionar si este trabajo será tan bueno como lo que vimos en el 2023.

Recientemente, se dio a conocer un cambio importante en la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey's End, y es que Keiichirō Saitō ya no será el director. En su lugar, Tomoya Kitagawa ocupará este rol. Si bien Kitagawa trabajó en la primera temporada en el storyboard y dirigió algunos capítulos, muchos consideran que fue Saitō quien elevó la experiencia visual de esta adaptación.

Con este cambio, los fans han expresado su preocupación sobre la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey's End. Recordemos que la adaptación de Madhouse fue tan aclamada, al grado de que se posicionó en el primer puesto de popularidad en My Anime List, superando a Fullmetal Alchemist: Brotherhood, quien por años tuvo este puesto.

Considerando que la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey's End llegará hasta el 2026, aún queda por ver si las preocupaciones de estos fans son válidas o no. Al final del día, básicamente todo el equipo de producción sigue intacto, y Tomoya Kitagawa trabajó directamente con Saitō, por lo que seguramente sabe lo que esta adaptación necesita para ser tan mágica como lo que vimos en el 2023. En temas relacionados, estos son los próximos estrenos de Crunchyroll. De igual forma, estos fueron los ganadores de los Anime Awards 2025.

Nota del Autor:

La primera temporada de Frieren: Beyond Journey's End fue espectacular. La dirección, animación y la forma en la que Madhouse adaptó la historia original fue increíble. No tengo dudas de que el estudio hará un gran trabajo con los nuevos capítulos. Solo espero que el manga regrese lo antes posible, ya no puedo esperar para ver qué sucederá en ese baile.

Vía: Vandal