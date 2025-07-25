Fecha de estreno de los nuevos episodios de Spy x Family

El mundo del anime se encuentra en otro punto de auge, ya que están llegando temporadas nuevas de grandes shows como My Hero Academia y DanDaDan, pero sin duda, la que tiene más cariño por parte del público es Spy x Family, misma que está tardando en publicar los siguientes episodios. No obstante, este año es el bueno para que la gente siga disfrutando las aventuras de la rara familia Forger.

La exitosa serie ya tiene fecha para el estreno de su tercera temporada. Tras dos años de espera, los nuevos episodios llegarán el próximo 25 de octubre, continuando con las peculiares misiones de la familia Forger en una historia que mezcla acción, comedia y drama familiar.

La producción, a cargo de Wit Studio, promete mantener el alto nivel de animación que caracterizó a las entregas anteriores. El reciente adelanto oficial ofrece una mirada a lo que será esta nueva etapa, donde se anticipan nuevos desafíos tanto en el ámbito familiar como en el mundo del espionaje.

La trama sigue a Twilight, un espía que para completar una misión debe formar una familia falsa. Sin saberlo, su esposa es una asesina profesional y su hija tiene poderes telepáticos. Este juego de secretos ha cautivado a millones desde el estreno de la serie en 2022. Lanzando no solo productos derivados como mercancía, sino hasta un videojuego que se puso a la venta en 2024.

Actualmente, Spy x Family se encuentra disponible en plataformas como Crunchyroll y Netflix. Con la confirmación del regreso de la serie, la expectativa entre sus seguidores crece de cara a lo que podría ser otra temporada llena de sorpresas y momentos memorables.

Vía: VD

Nota del autor: El único punto malo que debo comentar respecto a la serie, es el hecho de que la trama no avanza y ya se siente como Doraemon.