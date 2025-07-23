    Se presenta el primer tráiler de Spy X Family temporada tres

    Ha pasado bastante tiempo desde que Spy x Family ha dado señales de vida en cuanto a la parte de animación, ya que no se ha visto más de la franquicia después de la película lanzada en el cine hace no tantos meses. Sin embargo, en su momento se confirmó la tercera temporada de la serie, y parece que las peticiones de los fanáticos al fin empiezan a tomar forma, lo cual es buena señal en general.

    Después de una larga espera, se ha revelado oficialmente el primer tráiler de su nueva oleada. Desde diciembre de 2023, los fans del anime aguardaban señales del regreso de los Forgers, y aunque la película Code: White alivió un poco la espera, ahora es momento de continuar con la historia principal.

    El adelanto no solo muestra escenas nuevas que prometen más humor, acción y drama familiar, sino que también confirma un cambio en la dirección. Yuokiko Imai tomará el mando como directora principal, reemplazando a Kazuhiro Furuhashi y Takahiro Harada. La nueva temporada estará nuevamente a cargo de Wit Studio y CloverWorks, los estudios responsables de las entregas anteriores.

    Aquí lo puedes ver:

    Spy x Family debutó en abril de 2022 con una primera temporada muy bien recibida, y regresó con una segunda parte en octubre de 2023. Su primer largometraje, Code: White, llegó a los cines japoneses en diciembre de ese mismo año y se estrenó internacionalmente en abril de 2024, manteniendo la popularidad de la franquicia, ya que la mercancía empezó a brotar y venderse muy bien.

    La tercera temporada tiene previsto su estreno para octubre de 2025, según confirmó TOHO Animation. Con más misiones encubiertas, secretos familiares y las ocurrencias de Anya, el regreso de la saga promete ser uno de los eventos más esperados del año en el mundo del anime.

    Vía: MS

    Nota del autor: Esperemos que haya una progresión en la historia, pues parece serie auto conclusiva que no avanza la misión de Lloyd.

