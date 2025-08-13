    Autor de Jujutsu Kaisen revela colaboración con One Piece

    Por 0 COMENTARIOS13/08/2025 11:15 a. m.

    Con una carrera que abarca casi 30 años, Eiichirō Oda se ha convertido en un pilar para la industria del manga. Esto no es algo que solo los fans han tomado en cuenta, sino que otros mangakas también lo saben. De esta forma, se ha revelado que Gege Akutami, responsable por Jujutsu Kaisen, recibió ayuda de Oda en un momento importante de su vida.

    Como parte de los anuncios por el One Piece Day que se llevó a cabo hace unos días, Akutami reveló una interesante colaboración con el TCG de One Piece. Aquí, reveló un set de cinco cartas, las cuales tienen el arte particular de Jujutsu Kaisen, pero con los cinco ancianos en lugar de Yuji Itadori y compañía. Puede checar estas indecibles cartas a continuación.

    Imagen

    Oda ayuda Gege Akutami 

    Akutami aprovechó esta oportunidad para compartir una interesante anécdota, en donde se dio a conocer que el autor de Jujutsu Kaisen había sufrido de un accidente, y fue Oda quien lo ayudó a llegar al hospital. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “Hacia el final de la serialización de Jujutsu Kaisen, enfermé y me encontraba en una situación desesperada. Oda-sensei tuvo la amabilidad de llevarme a un hospital. Tras recuperarme por completo y terminar la serialización, quise expresar mi gratitud, pero no se me ocurrió ningún regalo adecuado. Tras algunas idas y venidas, decidí devolverle el favor con mi trabajo.

    Me alegra haber podido dibujar a San Nusjuro. Cuando recibí las especificaciones de color para los cinco personajes, me quedé impresionado, pero el proceso de organizar colores que yo mismo no habría imaginado fue refrescante”.

    Recordemos que One Piece es todo un fenómeno mundial, y en Japón todos alaban a Luffy y compañía, por lo que múltiples autores han expresado su deseo de colaborar con esta propiedad, y Akutami es uno de ellos. En temas relacionados, este es el primer tráiler de la segunda temporada del live action. De igual forma, One Piece anuncia colaboración con Studio Ghibli.

    Imagen

