    One Piece y Studio Ghibli se unen en nueva película de anime

    12/08/2025 10:54 a. m.

    En el mundo del anime, los nombres de One Piece y Studio Ghibli son sinónimos de calidad. A lo largo de los años, la popular adaptación de Eiichirō Oda, así como los responsables de El Viaje de Chihiro han sido capaces de conquistar a millones de personas. Ahora, se ha revelado que un nuevo proyecto de estas mentes creativas ya está en desarrollo.

    Recientemente, Arvo Animation dio a conocer el primer vistazo de L’etoile de Paris en fleur, su siguiente película de anime completamente original. Notablemente, la cinta será dirigida por Goro Taniguchi, conocido por su trabajo en Code Geass y One Piece Film: Red. Además, Katsuya Kondo, famoso por sus contribuciones El castillo ambulante, Ponyo, La Princesa Mononoke y más trabajos de Studio Ghibli, es el diseñador de personajes en este proyecto. 

    Además de estos dos talentos de la industria, Reiko Yoshida, guionista que ha contribuido significativamente a la industria del anime a lo largo de su carrera, con obras como Violet Evergarden, A Silent Voice, Blue Period y D.Gray-man, será la encargada del guion de esta nueva producción. 

    Imagen

    ¿De qué tratará L’etoile de Paris en fleur?

    La película sigue la historia de dos jóvenes en el París de principios del siglo XX, quienes se niegan a renunciar a sus sueños a pesar de las dificultades que enfrentan. Fujiko sueña con ser pintora y conoce a Chizuru, una aspirante a bailarina de ballet, por un golpe de suerte. La historia continúa mientras se esfuerzan por alcanzar sus sueños y despertar la esperanza en el futuro en los corazones de todos.

    Considerando el talento que hay detrás de este proyecto, es probable que estemos frente a una de las mejores películas de anime de los últimos. Solo nos queda esperar, y es que L’etoile de Paris en fleur llegará a los cines de Japón el 13 de marzo del 2026. Lamentablemente, por el momento se desconoce si habrá un estreno internacional. En temas relacionados, actor de Avengers: Doomsday se suma a Demon Slayer: Infinity Castle. De igual forma, director de Dandadan explica la controversia con el anime.

    Imagen

    Vía: Comicbook 

