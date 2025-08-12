Actor de Avengers: Doomsday se une a Demon Slayer: Castillo Infinity

Demon Slayer: Infinity Castle es todo un éxito en Japón, y si bien aún faltan un par de semanas antes de que la cinta esté disponible en otras regiones, recientemente se dio a conocer que Channing Tatum, actor que le dio vida a Gambit en Deadpool & Wolverine, formará parte del elenco de voces en inglés para el estreno internacional de esta película de anime.

Por medio de un comunicado oficial, Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de comercio global de Crunchyroll, confirmó que Channing Tatum se unirá al doblaje en inglés de Demon Slayer: Infinity Castle como Keizo, un personaje importante con una profunda conexión con Akaza, el villano principal de esta cinta. Junto al actor de Avengers: Doomsday, también se ha revelado que Rebecca Wang le prestará su voz a Koyuki, la hija de Keizo.

¿Por qué Channing Tatum?

Considerando que estamos hablando de un rol secundario, esto no quiere decir que Tatum regresará en las próximas películas de Demon Slayer, pero esto no deja de ser una grata sorpresa para los fans del anime y el actor. Si bien esto ha tomado por sorpresa a más de una persona, en realidad esto es algo normal en la industria del entretenimiento actual.

Tatum ha dejado en claro que se volvió un fan de Demon Slayer al verlo junto a su hija. De esta forma, no es alocado pensar que algún ejecutivo en Crunchyroll o Sony decidió acercarse al actor con esta propuesta. Recordemos que múltiples actores de renombre han participado en el doblaje de varias películas de anime, como Christian Bale, Kirsten Dunst, Dakota Fanning, Robert Pattinson, y Michael Keaton, quienes han participado en las cintas de Studio Ghibli.

Sin duda alguna, este es un atractivo adicional, y es algo que más de un fan del actor necesita para ir al cine y ver esta esperada película. Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle se estrenará en México el 11 de septiembre del 2025. En temas relacionados, este es el anime más visto en Netflix. De igual forma, actor de Tanjiro habla sobre los retos de esta película.

Vía: Comicbook