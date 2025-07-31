Actor de Tanjiro habla sobre lo tenso que fue Demon Slayer: Castillo Infinito

Demon Slayer: Infinity Castle por fin ha llegado a los cines de Japón. Si bien aún tenemos que esperar más de un mes para su estreno en México, con la película ya disponible, los actores han tenido la oportunidad de hablar sobre la producción de este largometraje y, en el caso de la voz de Tanjiro, se ha revelado que este fue un proceso bastante tenso.

Recientemente, Hanae Natsuki, quien le da vida a Tanjiro en el anime de Demon Slayer, fue entrevistado por Anime Times, en donde reveló que la producción de Infinity Castle fue tensa, ya que sus escenas involucraban momentos clave en la historia de su personaje, y necesitó entrar en un estado mental que le permitiera expresar todo lo que el protagonista de esta obra sentía. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Es realmente conmovedor haber llegado tan lejos. He podido llegar hasta aquí completando las tareas que tenía por delante una a una, y a medida que la serie ha avanzado, estas tareas se han ido acumulando.



Pensé en interpretar a Tanjiro con la sensación de que, en cuanto vi a Muzan, todo lo que había sucedido hasta entonces volvió a mí. Fue como si se hubiera activado un interruptor al verlo.



Incluso cuando estoy cansado del trabajo, pienso 'Tanjiro está trabajando muy duro, así que yo también debería esforzarme más'. Claro que también siento gratitud y amor, pero siento que me he vuelto más consciente de ello, así que este trabajo ha tenido un gran impacto en mí.



El arco de Mugenjo es la batalla final, así que la lucha es brutal y hubo mucha tensión en el estudio de grabación. Hay muchas líneas y escenas geniales en la historia, y mientras actuaba, pensaba constantemente '¿Cuál es la respuesta correcta para Tanjiro?”

Considerando que Demon Slayer: Infinity Castle se enfoca en la pelea entre Tanjiro, Giyu contra Akaza, Natsuki tuvo la complicada tarea de encontrar el punto perfecto para expresar el odio y la composición que sentía por el villano. Sin embargo, considerando que la segunda película se enfocará más en el resto de las batallas de este arco, es muy probable que el actor de voz no tenga un rol tan pesado en un futuro.

Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines de México el 11 de septiembre del 2025. En temas relacionados, esta es nuestra reseña de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. De igual forma, el editor de Dragon Ball crítica a Demon Slayer.

Vía: Anime Times