El editor de Dragon Ball critíca duramente a Demon Slayer

    Actualmente el mundo del anime es uno de los más grandes, ya que casi toda persona de edad adolescente hasta los primeros años de la adultez disfrutan este tipo de entretenimiento, y que no está de más decir, dichos gustos vienen desde la infancia y así siguieron consumiendo lo nuevo. Uno de los proyectos que se ha llevado el aplauso de las masas es Demon Slayer, gustando por su historia y combates, aunque parece ser que a las marcas rivales no les parece tan bueno.

    Kazuhiko Torishima, editor de Dragon Ball y colaborador cercano de Akira Toriyama, ha causado revuelo con sus recientes declaraciones sobre la obra de los demonios. Según el veterano editor, la popularidad de esta creación de Koyoharu Gotōge no se debe a su versión impresa, sino al trabajo del anime elaborado por Ufotable.

    Durante una conversación en X, Torishima comparó el manga con “granos de café crudos” y el anime con el proceso que los transforma en una bebida de calidad: “Kimetsu no Yaiba solo se volvió tan popular porque el anime era increíble. El manga en sí mismo no era tan bueno”. Sus comentarios han encendido el debate entre fanáticos del manga tradicional y quienes conocieron la historia a través de la adaptación animada.

    A pesar de la crítica, Demon Slayer continúa demostrando su dominio en el mercado japonés. Su más reciente película, Castillo Infinito, ha sido un fenómeno en taquilla, recaudando $40 millones de dólares solo en su primer fin de semana. El film marca el inicio del cierre de la historia y ha consolidado aún más su posición como una de las franquicias más rentables del momento.

    Torishima, conocido por su estilo directo, no es ajeno a declaraciones polémicas dentro del mundo del manga. Su visión crítica sobre Demon Slayer añade una nueva perspectiva a la conversación sobre qué factores definen el éxito en la industria del entretenimiento japonés. 

    Recuerda que en México la nueva película se estrena el 11 de septiembre.

    Nota del autor: La obra anime definitivamente es más amigable que el manga, dado que en la parte impresa los personajes se ven extraños.

