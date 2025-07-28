Filtran capturas de Demon Slayer: Castillo Infinito y saltan las consecuencias legales

Oficialmente la película de Demon Slayer: Castillo Infinito se ha estrenado en Japón, sitio en el que está causando furor y que está generando mucho dinero a quienes manejan actualmente la franquicia, Aniplex. Sin embargo, que un producto así de bueno vea la luz del día, significa que la piratería no se iba hacer esperar. Así que algunos usuarios pueden echarse a perder la experiencia si buscan mucho en redes sociales.

El comité de producción de la película emitió un nuevo comunicado legal tras detectar la filmación no autorizada y distribución ilegal de la misma en internet. El aviso fue publicado en japonés, inglés y chino a través del sitio oficial del anime y reitera su postura firme contra la piratería.

En el mensaje, los responsables expresan su agradecimiento por el apoyo masivo de los fans, pero también subrayan que estas acciones violan gravemente las leyes de derechos de autor. El comité aseguró que buscará acciones legales estrictas, tanto civiles como penales, contra cualquier responsable, incluso aquellos que publiquen contenido de forma anónima. La medida busca proteger el trabajo creativo detrás del proyecto y garantizar una experiencia justa para todos los espectadores.

Este es el segundo aviso legal relacionado con la película, luego de uno previo emitido tras el lanzamiento del tráiler exclusivo. En ambos casos, los productores advierten que grabar o compartir imágenes de Castillo Infinito es una falta grave y será perseguida legalmente. La película ya ha superado los 5 millones de espectadores y ha recaudado casi $50 millones de dólares en sus primeros cuatro días en Japón.

Dirigida por Haruo Sotozaki y producida por ufotable, Demon Slayer: Castillo Infinito es la primera parte de una trilogía que marca el clímax del manga original de Koyoharu Gotouge. Su estreno internacional está previsto para el 14 de agosto con una campaña global sin precedentes, mientras los productores redoblan esfuerzos para evitar filtraciones que perjudiquen el éxito de la cinta.

En el caso de México, se estrena el 11 de septiembre en Cinépolis y Cinemex.

Vía: AC

Nota del autor: Definitivamente nadie se puede aguantar a querer hacer spoiler de las cosas. Acá seguiremos esperando hasta septiembre.