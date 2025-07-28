Demon Slayer: Castillo Infinito es un éxito en taquilla

Demon Slayer ha gozado de una exitosa trayectoria en los cines de Japón. Mugen Train estableció nuevos récords en taquilla, e Infinity Castle ha redefinido lo que significa ser un éxito en el país del Sol Naciente. Durante su primer fin de semana, la nueva aventura de Tanjiro y compañía ha establecido nuevos récords en taquilla, lo cual pinta un futuro prometedor para esta producción.

Durante su primer día, Demon Slayer: Infinity Castle logró recaudar más de ¥1.64 mil millones de yenes, o $11.1 millones de dólares, lo cual lo convierte en la apertura más grande en la historia de Japón. En su segundo día, la cinta juntó ¥2.038 mil millones de yenes, o $13.8 millones de dólares, lo que marca la mayor recaudación en un solo día en la historia de este país.

En total, Demon Slayer: Infinity Castle recaudó más de ¥5.52 mil millones de yenes, o $37.3 millones de dólares, durante su primer fin de semana en Japón. Todos estos récords fueron establecidos por Mugen Train, la previa película de este anime, y a este ritmo se espera que el nuevo trabajo de Ufotable logre superar los $507 millones de dólares que Mugen Train obtuvo a nivel internacional en su momento.

Si bien por el momento solo hablamos de un estreno en Japón, Demon Slayer: Infinity Castle también llegará al resto del mundo. En el caso de México, la cinta se estrenará hasta el 11 de septiembre. De esta forma, solo es cuestión de esperar y ver el éxito que esta cinta tendrá con el paso del tiempo. En temas relacionados, Mugen Train regresa a los cines de México. De igual forma, este anime llega gratis a streaming.

