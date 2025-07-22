Demon Slayer: Mugen Train volverá a los cines en México

Este año es importante para la franquicia de Demon Slayer, ya que se está estrenando la película de Castillo Infinito, la primera de tres partes para terminar definitivamente la historia de Tanjiro y su búsqueda de venganza contra el demonio que asesinó a su familia. Sin embargo, como todavía quedan un par de meses para su llegada a los cines, los distribuidores tienen en sus planes otro proyecto para dar el recap correcto a los fanáticos de este anime.

La película Mugen Train regresa a los cines de Latinoamérica este agosto con motivo de su 5º aniversario, en una versión remasterizada en 4K y 4DX. El relanzamiento se hace por parte de Aniplex of America junto con Konnichiwa! Distribución, quienes prometen una experiencia cinematográfica mejorada para revivir una de las peleas más recordadas del anime. La cinta, estrenada originalmente en 2020, es la cinta japonesa más taquillera de la historia, con más de $485 millones de dólares recaudados.

El reestreno es el 7 de agosto en México, proyectándose en las cadenas Cinépolis y Cinemex, esta última ofrecerá boletos conmemorativos y artículos coleccionables para los fans. A partir del 21 de agosto, la película también podrá disfrutarse en países de Centroamérica y Sudamérica como Colombia, Chile, Perú, Brasil, Argentina, entre otros. Las funciones se realizarán en las principales cadenas de cine como Cinemark, Cineplanet y Cinépolis, según disponibilidad en cada país.

Mugen Train muestra a Tanjiro, Zenitsu e Inosuke unirse al poderoso Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku, para enfrentar la amenaza demoníaca que acecha a bordo de un misterioso tren. El enfrentamiento contra Enmu y el temido Akaza sigue siendo uno de los momentos más impactantes del anime, y ahora podrá disfrutarse con una calidad audiovisual sin precedentes, gracias al formato 4K y la tecnología inmersiva 4DX, que simula movimientos, olores y efectos ambientales durante la proyección.

El regreso de esta película a la pantalla grande es también una oportunidad para celebrar junto a los fans el fenómeno que ha sido Demon Slayer, no solo por su éxito comercial, sino por su profunda conexión emocional con la audiencia. Con este relanzamiento especial, se busca rendir homenaje a una de las obras más influyentes del anime contemporáneo y ofrecer una experiencia única para nuevas y viejas generaciones de seguidores.

Vía: Aniplex

Nota del autor: Espero ponerme al corriente a tiempo para ver la película, porque cuando me dicen 4DX, es inevitable querer ir a esas butacas.