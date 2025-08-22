Director de Solo Leveling revela cuál es la mejor escena del anime

De los novatos más destacados

El mundo del anime está muy peleado a día de hoy, con franquicias que hacen su lucha por resaltar y llevarse la atención del público, eso se ve con My Hero Academia, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen y algunos que quieren tener el título de leyenda para ser recordados al nivel de los grandes clásicos. Y una saga que llegó para sobrepasar a muchos fue Solo Leveling, con escenas que pueden dejar sorprendidos a los usuarios, pero solo existe una que logró resaltar.

El director de la obra, Shunsuke Kanno, reveló durante su participación en CCXP México 2025 cuál considera la mejor escena de acción del anime. A diferencia de lo que muchos fans podrían imaginar, no se trata del enfrentamiento contra Beru, sino de otro combate que, según él, marcó un punto clave en la animación de la serie.

Kanno señaló que su favorita es la pelea entre Igris y Sung Jinwoo, una secuencia intensa que no solo refleja el verdadero potencial del protagonista, sino que también introduce a Igris, quien más tarde se convertiría en una de las sombras más poderosas bajo el mando del cazador. Para el director, esta batalla logró transmitir una fuerza única en pantalla.

“Para mí sería la pelea contra Igris, básicamente porque hay muy pocas escenas en el anime donde en un enfrentamiento se logra un golpe de puño contra puño. Me involucré junto a otros animadores clave para lograrlo y me siento muy satisfecho con el resultado”, explicó el creativo, dejando claro el cuidado que hubo en la producción de ese episodio.

Por su parte, el productor Atsushi Kaneko se inclinó por otra de las batallas más recordadas de la serie: el combate de Jinwoo contra el Rey Hormiga en el episodio 24. Kaneko destacó que esta secuencia le recordó a una ilustración original de Chugong y elogió el uso de colores como el azul, rojo y púrpura, que dieron a la escena un estilo único. Mientras tanto, los fans esperan que la tercera temporada de Solo Leveling reciba pronto su confirmación oficial.

Vía: VD

Nota del autor: No he tenido la oportunidad de darle un vistazo. Pero con todo el hype a su alrededor, ya me generó la duda de verlo pronto.