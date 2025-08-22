Primer tráiler de la segunda temporada del anime de Devil May Cry

La primera temporada del anime de Devil May Cry tuvo una recepción mixta, pero fue lo suficientemente exitosa para asegurar nuevos capítulos. De esta forma, Netflix por fin ha compartido el primer tráiler de la segunda temporada de esta producción, en donde Vergil por fin hace su primera aparición en forma.

Después de confirmarse que una segunda temporada ya estaba en producción desde hace varios meses, el primer tráiler de los nuevos capítulos nos muestra que Netflix y Madhouse han tomado en consideración algunos de los comentarios de los fans, y es que el avance se asemeja un poco más a lo que vemos en los videojuegos.

¿Cuándo llegará la segunda temporada del anime de Devil May Cry?

El gran atractivo aquí es Vergil, el cual por fin hace acto de presencia en forma después de ser insinuado constantemente durante la primera temporada. Junto a esto, el avance nos muestra a un Dante más apegado a lo que vemos en los videojuegos, especialmente en cuanto a diseño, aunque aún queda por ver si su personalidad ha cambiado.

Aunque vemos a Dante con una prenda similar a lo que encontramos en Devil May Cry 2, muchos fans esperan que esta sea la única referencia a la controversial secuela. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno para los nuevos capítulos, pero la segunda temporada del anime de Devil May Cry estará disponible en algún punto del 2026. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo avance del anime de Splinter Cell. De igual forma, Solo Leveling tendrá su propio juego.

Vía: Netflix