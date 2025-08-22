    Primer tráiler de la segunda temporada del anime de Devil May Cry

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS22/08/2025 10:01 a. m.

    La primera temporada del anime de Devil May Cry tuvo una recepción mixta, pero fue lo suficientemente exitosa para asegurar nuevos capítulos. De esta forma, Netflix por fin ha compartido el primer tráiler de la segunda temporada de esta producción, en donde Vergil por fin hace su primera aparición en forma.

    Después de confirmarse que una segunda temporada ya estaba en producción desde hace varios meses, el primer tráiler de los nuevos capítulos nos muestra que Netflix y Madhouse han tomado en consideración algunos de los comentarios de los fans, y es que el avance se asemeja un poco más a lo que vemos en los videojuegos.

    ¿Cuándo llegará la segunda temporada del anime de Devil May Cry?

    El gran atractivo aquí es Vergil, el cual por fin hace acto de presencia en forma después de ser insinuado constantemente durante la primera temporada. Junto a esto, el avance nos muestra a un Dante más apegado a lo que vemos en los videojuegos, especialmente en cuanto a diseño, aunque aún queda por ver si su personalidad ha cambiado.

    Aunque vemos a Dante con una prenda similar a lo que encontramos en Devil May Cry 2, muchos fans esperan que esta sea la única referencia a la controversial secuela. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno para los nuevos capítulos, pero la segunda temporada del anime de Devil May Cry estará disponible en algún punto del 2026. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo avance del anime de Splinter Cell. De igual forma, Solo Leveling tendrá su propio juego.

    Imagen

    Vía: Netflix 

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Primer tráiler de Lumines Arise, nuevo de juego del equipo de Tetris Effect
    Primer tráiler de Lumines Arise, nuevo de juego del equipo de Tetris Effect
    Bandai Namco revela el primer tráiler de Code Vein II
    Bandai Namco revela el primer tráiler de Code Vein II
    Remasterización de Final Fantasy Tactics es real
    Remasterización de Final Fantasy Tactics es real
    Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI llegan a Xbox
    Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI llegan a Xbox
    Precio, fecha de lanzamiento y gameplay de Mafia: The Old Country
    Precio, fecha de lanzamiento y gameplay de Mafia: The Old Country
    Fecha de lanzamiento de Stellar Blade en PC
    Fecha de lanzamiento de Stellar Blade en PC
    Nuevo tráiler de la película de Superman
    Nuevo tráiler de la película de Superman
    Fecha de la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket
    Fecha de la nueva expansión de Pokémon TCG: Pocket
    Nintendo y Masahiro Sakurai confirman Kirby Air Riders
    Nintendo y Masahiro Sakurai confirman Kirby Air Riders
    Fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket
    Fecha para la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket
    Nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A
    Nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A
    Bandai Namco revela Digimon Story: Time Stranger
    Bandai Namco revela Digimon Story: Time Stranger
    Terminator 2 tendrá un nuevo juego retro
    Terminator 2 tendrá un nuevo juego retro
    Se presenta nuevo Ninja Gaiden en dos dimensiones
    Se presenta nuevo Ninja Gaiden en dos dimensiones
    Primer teaser de la nueva película de Superman
    Primer teaser de la nueva película de Superman
    TODAS las novedades de Arc System Works para el 2025
    TODAS las novedades de Arc System Works para el 2025
    Monster Hunter Outlanders llegará a dispositivos móviles
    Monster Hunter Outlanders llegará a dispositivos móviles
    Xbox presenta el nuevo Halo con un avance
    Xbox presenta el nuevo Halo con un avance
    Primer tráiler de la segunda temporada de Castlevania: Nocturne
    Primer tráiler de la segunda temporada de Castlevania: Nocturne
    Capcom comparte tráiler de X-Men: Children of the Atom
    Capcom comparte tráiler de X-Men: Children of the Atom
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix