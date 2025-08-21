Llega nuevo tráiler de la serie animada de Splinter Cell

De forma extraña, Netflix se ha encargado en los últimos años de producir adaptaciones de videojuegos en series animadas, teniendo como los productos más importantes a Castlevania, CyberPunk: Edgerunners y también Devil May Cry. Por su parte Ubisoft también está prestando sus sagas para dichos programas, y como resultado está Splinter Cell: Deathwatch, una forma de traer de regreso la saga de espionaje.

E n el Anime NYC se presentó un nuevo tráiler, arte promocional y la revelación de parte de su reparto de voces. La serie animada producida estará encabezada por Liev Schreiber como Sam Fisher, junto a Kirby (The Sandman) interpretando a Zinnia McKenna, Janet Varney (The Legend of Korra) como Anna Grimsdottir y Joel Oulette (Avatar: The Last Airbender ) en el papel de Thunder.

Dentro del universo de Splinter Cell, los fans reconocerán a Anna Grimsdottir, la inseparable oficial técnica de Fisher en los juegos, mientras que Zinnia McKenna y Thunder son personajes creados especialmente para esta producción. Esta decisión busca ampliar la mitología de la saga con nuevas figuras que puedan convivir con los rostros clásicos de la franquicia.

Aquí el video:

Promete regresar a la grandeza a esta franquicia

La sinopsis oficial describe que Sam Fisher vuelve al campo de operaciones cuando un joven agente herido recurre a él en busca de ayuda, lo que conecta directamente con la inclusión de Zinnia como nueva protagonista. El tráiler, además, muestra el funeral de Douglas Shetland, antiguo camarada de Sam a quien eliminó en Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory, detalle que sitúa la historia después de los eventos de aquel videojuego.

El proyecto está escrito por Derek Kolstad, creador de John Wick, lo que asegura un enfoque cargado de acción y espionaje. Con esta apuesta, Netflix busca atraer tanto a los seguidores de la franquicia como a nuevos espectadores. Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch tiene programado su estreno mundial en la plataforma durante este otoño.

Nota del autor: Una serie de Prince of Persia también podría tener potencial. Más si se toman a los personajes del último juego.