Éste es el anime mejor valorado del 2025

    Con grandes producciones como Solo Leveling, Dandadan, Demon Slayer: Infinity Castle, y muchas más a lo largo de este año, parece imposible encontrar al mejor anime del 2025. Sin embargo, en las últimas semanas un nombre ha resaltado, y es que Takopi's Original Sin está en boca de todos, logrando calificaciones perfectas en todos sus capítulos.

    A finales del pasado mes de junio llegó Takopi's Original Sin a Crunchyroll, y a lo largo de seis capítulos la adaptación del manga de Taizan 5 fue capaz de cautivar al público, quienes le han otorgado calificaciones casi perfectas en IMDb. De esta forma, el trabajo de Enishiya ahora se posiciona como uno de los mejores animes del 2025, y algo que todos los fans de este medio de arte y entretenimiento deben de experimentar.

    ¿Qué es Takopi's Original Sin?

    Takopi's Original Sin nos presenta a Shizuka Kuze, una chica que sufre de bullying en la escuela y no tiene la mejor relación con su familia. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando conoce a Takopi, un alien que hará todo lo posible para hacerla feliz. Sin embargo, esto sale mal, y se nos presenta una historia brutal que explora algunos de los peores aspectos de la sociedad actual.

    Similar a lo que vemos en Goodnight Punpun, Takopi's Original Sin es una obra cruel que no se toca el corazón al momento de mostrar algunos momentos incómodos y traumatizantes. Sin embargo, es la forma en la que logra esto, por medio de la animación y grandes actuaciones, por lo cual este anime ha sido capaz de cautivar al público, y muchos ya lo consideran de lo mejor del 2025.

    Si estás interesado en este anime, los seis capítulos de Takopi's Original Sin ya están disponibles en Crunchyroll, y es muy probable que escuchemos más sobre esta obra cuándo sea momento de seleccionar a los mejores del año. En temas relacionados, Crunchyroll anuncia importante evento de Demon Slayer. De igual forma, Dandadan se enfrenta a problemas legales.

