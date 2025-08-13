    Dandadan podría ser demandado por infringir en derechos de autor

    La semana pasada, el anime de Dandadan estrenó el sexto capítulo de la segunda temporada, en donde HAYASii, una banda ficticia, realizó su debut con una canción de metal que ha sido del agrado de todos los fans de este anime y manga. Sin embargo, este trabajo parece que ahora se enfrenta a un problema legal por cuestión de derechos de autor.

    Tras el estreno de este capítulo, Yoshiki, baterista de la banda de X JAPAN, realizó una serie de comentarios en Twitter señalando el gran trabajo de Science Saru logró con este capítulo, y comentó que HAYASii y su canción, Hunting Soul, es un claro homenaje a su banda. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “¿Qué es esto? ¿No suena como X JAPAN?”

    En respuesta, Marty Friedman, guitarrista y co-compositor de Hunting Soul, reveló que la canción es un homenaje a Kurenai, una canción de X JAPAN. 

    “¡Sí, mi banda y yo lo hicimos por amor y respeto a X Japan!”

    Si bien Yoshiki señala que esto fue algo gracioso al principio, eventualmente fue contactado por un abogado, quien le señaló que Dandadan podría haber infringido alguna ley de derechos de autor. Esto fue lo que comentó:

    “Cuando me enteré de esto por primera vez, me pareció bastante gracioso y me reí, pero luego me contactaron unos abogados. Dijeron que existe la posibilidad de infracción de derechos de autor, así que me pregunto qué va a pasar. Todos, para este tipo de cosas, probablemente sea mejor contactar primero a las personas relevantes”.

    ¿Acaso habrá una demanda?

    Yoshiki afirma que Sony Music Publishing gestiona los derechos de autor de Kurenai de X JAPAN. Aniplex, filial de Sony Music, es coproductora de la serie. Sin embargo, no está claro si se obtuvo el permiso a través de los canales adecuados, ya que Yoshiki no fue informado.

    Por el momento, no hay una demanda formal, por lo que esto podría quedarse solo como una alarma. Yoshiki, por su parte, ha señalado que ahora está interesado en ver el anime de Dandadan, e invitar al equipo responsable de esta producción a su canal de YouTube, en donde pueden discutir el homenaje a X JAPAN. En temas relacionados, director del anime abandona el manga. De igual forma, Science Saru explica la controversia con esta producción. 

    Vía: Anime Corner 

