Director de Dandadan abandona el manga original

Usualmente, un anime es alabado si se mantiene fiel al manga. Si bien esto ofrece una historia apegada a la visión original, también puede limitar o eliminar los elementos únicos que la animación ofrece, así como a la propuesta que un estudio puede tener. De esta forma, Science Saru ha decidido no seguir al pie de la letra el manga de Dandadan.

En una reciente entrevista, Fuga Yamashiro, director del anime de Dandadan, ha revelado que con la segunda temporada de esta adaptación tienen pensado realizar cambios y agregar escenas que logren expandir la historia original de Yukinobu Tatsu. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Con la primera temporada, tuvimos muchísimo cuidado para ser rigurosos. Queríamos reconstruir las mejores escenas del manga con precisión, y llenar con delicadeza los agujeros en la historia. Pero con la segunda temporada queremos ser mucho más valientes.



Si una escena es romántica, vamos a explotar el romance. Si es divertida, vamos a subir la comedia a saco. Estamos expandiendo escenas, a veces de manera mucho más dramática. Estamos expandiendo de manera creativa, añadiendo gags visuales.



Animamos una secuencia del manga de un camión que iba marcha atrás, porque la viñeta original era ambigua. Estos cambios hacen que el anime sea más entretenido, pero me preocupa que los fans lo acepten. Estamos intentando hacer algo nuevo, espero que sea bien recibido”.

¿Qué cambios veremos en Dandadan?

Fuga Yamashiro deja en claro que no tienen pensado cambiar la historia de Dandadan. En su lugar, planean expandir el material original de una forma que nos logre entregar una experiencia única, algo que solo se puede ofrecer por medio de la animación, algo que muchos estudios ya hacen, pero nunca es algo que logran resaltar.

Un ejemplo de esto es lo que David Production hizo con la cuarta parte de Jojo’s Bizarre Adventure, en donde la estructura de algunos episodios cambió, y el resultado fue positivo. Algo similar sucedió en la quinta parte, en donde se agregó mucho contenido original que extendió esta historia y, una vez más, los fans estuvieron contentos.

De esta forma, muchos esperan que algo similar suceda con la segunda temporada de Dandadan, la cual ha gozado de una buena recepción hasta el momento. En temas relacionados, estos son los 10 animes que están marcando tendencia en estos momentos. De igual forma, famoso animador amenaza a la industria.

Vía: ScreenRant