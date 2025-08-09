    Director de Dandadan abandona el manga original

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/08/2025 1:00 p. m.

    Usualmente, un anime es alabado si se mantiene fiel al manga. Si bien esto ofrece una historia apegada a la visión original, también puede limitar o eliminar los elementos únicos que la animación ofrece, así como a la propuesta que un estudio puede tener. De esta forma, Science Saru ha decidido no seguir al pie de la letra el manga de Dandadan.

    En una reciente entrevista, Fuga Yamashiro, director del anime de Dandadan, ha revelado que con la segunda temporada de esta adaptación tienen pensado realizar cambios y agregar escenas que logren expandir la historia original de Yukinobu Tatsu. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Con la primera temporada, tuvimos muchísimo cuidado para ser rigurosos. Queríamos reconstruir las mejores escenas del manga con precisión, y llenar con delicadeza los agujeros en la historia. Pero con la segunda temporada queremos ser mucho más valientes.

    Si una escena es romántica, vamos a explotar el romance. Si es divertida, vamos a subir la comedia a saco. Estamos expandiendo escenas, a veces de manera mucho más dramática. Estamos expandiendo de manera creativa, añadiendo gags visuales.

    Animamos una secuencia del manga de un camión que iba marcha atrás, porque la viñeta original era ambigua. Estos cambios hacen que el anime sea más entretenido, pero me preocupa que los fans lo acepten. Estamos intentando hacer algo nuevo, espero que sea bien recibido”.

    ¿Qué cambios veremos en Dandadan?

    Fuga Yamashiro deja en claro que no tienen pensado cambiar la historia de Dandadan. En su lugar, planean expandir el material original de una forma que nos logre entregar una experiencia única, algo que solo se puede ofrecer por medio de la animación, algo que muchos estudios ya hacen, pero nunca es algo que logran resaltar.

    Un ejemplo de esto es lo que David Production hizo con la cuarta parte de Jojo’s Bizarre Adventure, en donde la estructura de algunos episodios cambió, y el resultado fue positivo. Algo similar sucedió en la quinta parte, en donde se agregó mucho contenido original que extendió esta historia y, una vez más, los fans estuvieron contentos.

    De esta forma, muchos esperan que algo similar suceda con la segunda temporada de Dandadan, la cual ha gozado de una buena recepción hasta el momento. En temas relacionados, estos son los 10 animes que están marcando tendencia en estos momentos. De igual forma, famoso animador amenaza a la industria.

    Imagen

    Vía: ScreenRant

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    La preventa para El Niño y la Garza ya está disponible
    La preventa para El Niño y la Garza ya está disponible
    Confirman fecha de estreno para tercera temporada de Demon Slayer en Netflix
    Confirman fecha de estreno para tercera temporada de Demon Slayer en Netflix
    Modelo española hace cosplay de Hinata
    Modelo española hace cosplay de Hinata
    Modelos sorpresa con nostálgico cosplay de Bulma
    Modelos sorpresa con nostálgico cosplay de Bulma
    Todas las películas de Dragon Ball Z llegan a Crunchyroll
    Todas las películas de Dragon Ball Z llegan a Crunchyroll
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media