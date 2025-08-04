10 animes están marcando tendencia en las plataformas

El mundo del anime sigue siendo muy popular a día de hoy, y eso se debe a que las plataformas de streaming ofrecen este contenido que equivale a cientos de horas de entretenimiento, la cual hace a los usuarios engancharse meses y por ende pagar el servicio de manera constante. Con esto en mente, sitios se han dado a la tarea de investigar qué proyectos son los más populares del año, y la información salió a la luz.





Crunchyroll reveló su ranking semanal de animes más vistos, y esta vez destaca la irrupción de Takopi’s Original Sin, una serie que ha generado conversación por su mezcla entre ciencia ficción, drama psicológico y crítica social. También figuran títulos como DanDaDan y la segunda temporada de My Dress-Up Darling, todos en pleno auge entre los fans del anime.

Takopi’s Original Sin, estrenado el 28 de junio de 2025, es una animación web de seis episodios producida por Enishiya y TBS Television. Bajo la dirección de Shinya Iino, la historia sigue a un alienígena llamado Takopi que, al llegar a la Tierra, busca esparcir felicidad, pero termina enfrentando el lado más crudo de la infancia humana. Su tono oscuro y emocional ha cautivado a miles.

En la lista también aparecen otras producciones destacadas como La nobleza de las flores, Rascal Does Not Dream of Santa Claus, Secrets of the Silent Witch y The Summer Hikaru Died. Además, secuelas esperadas como Toilet-bound Hanako-kun S2 Part II y Kaiju No. 8 S2 han mantenido su popularidad. El top refleja el amplio espectro de temáticas que hoy dominan el anime: desde lo sobrenatural hasta lo romántico y psicológico.

Según datos recientes, el anime vive un momento fuerte desde 2020, año en el que rompió récords de ganancias desde 1978. La industria ha sabido sostener ese impulso gracias a adaptaciones de mangas, muchas de las cuales hoy lideran las listas de popularidad global.

Vía: IB

Nota del autor: La verdad conozco muy pocos a excepción de DanDaDan, y estoy esperando de hecho hasta que termine la temporada.











