Famoso animador amenaza con exponer a la industria del anime

No es un secreto que las condiciones laborales en la industria del anime están por debajo del estándar. Múltiples horas de trabajo extra y largas jornadas laborales que ponen en peligro la salud de los animadores son bastante comunes. Sin embargo, no todos están contentos con esto, por lo que un famoso animador tiene pensado exponer la situación que aquí se vive.

Recientemente, Kyohei Ebata, animador que ha trabajado en animes como Kaiju No. 8, Dandadan y Boruto, compartió una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, en donde señaló que su salario en YAIBA: Samurai Legend fue reducido sustancialmente sin previo aviso. Esto lo llevó a amenazar con exponer la situación laboral de esta producción en caso de no tener una resolución lo antes posible.

Esto llamó la atención de muchas personas, quienes apoyaron a Ebata en esta cruzada. WIT Studio, a cargo de YAIBA: Samurai Legend, señaló que este recorte de presupuesto se debe a que sospechaban que el animador le había encargado el trabajo a otra persona, puesto que había una discrepancia con los colores usaba y los que entregó.

Kyohei Ebata y WIT Studio llegan a un acuerdo

Afortunadamente, Ebata ha revelado que logró llegar a un acuerdo con WIT Studio. Si bien los detalles son un misterio, parece que su sueldo ha vuelto a la normalidad. Aunque esto significa que no compartirá detalles privados sobre esta producción, sus amenazas tuvieron resultados positivos. Esto no solo deja en claro que la situación en la industria del anime sigue siendo poco favorable para sus empleados, sino que esta misma táctica podría ser usada por otras personas en situaciones similares.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá una vez que WIT Studio termine con YAIBA: Samurai Legend.









Vía: Anime Updates