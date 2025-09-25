¿Quién es la nueva presidenta de Nintendo of America?

El cambio a una nueva era

Este jueves 25 de septiembre marca un antes y un después en la industria de los videojuegos, puesto que se anunció el retiro del CEO de Nintendo of America, Doug Bowser, quien hizo brillar a la pasada consola de la gran N con buenas promociones, lanzamientos fuertes y poco más. En su propio comunicado mencionó quién será su sucesora, lo cual ha generado dudas en los fanáticos, entonces aquí te hablaremos de su recorrido en la industria, el cual no es poco.

Devon Pritchard asumirá como nueva CEO de Nintendo of America a partir del 1 de enero de 2026, marcando el inicio de la era de Switch 2 bajo su liderazgo. Pritchard se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la compañía en América gracias a sus 19 años de experiencia en distintos puestos ejecutivos, lo que le permite continuar con la visión de Nintendo de ofrecer experiencias de juego innovadoras y accesibles para todos los públicos.

La ejecutiva ha ocupado cargos clave en la empresa y más recientemente como Vicepresidenta Ejecutiva de Ventas, Marketing y Experiencia del Consumidor de NOA. Desde estas posiciones, Pritchard supervisó lanzamientos importantes, desarrolló estrategias de marketing efectivas y creó experiencias que fortalecieron la relación entre los consumidores y los mundos de Nintendo.

Antes de asumir su cargo definitivo, Pritchard se desempeñó como ejecutiva interina desde noviembre de 2021, liderando la compañía con éxito durante la transición de liderazgo. Su trabajo ha sido reconocido en títulos destacados como Metroid Prime Remastered, Punch-Out!! y Disney Illusion Island, donde recibió menciones especiales por su contribución a estos proyectos.

Devon también tiene un historial de compromiso comunitario fuera de Nintendo (donde inició en 2006), siendo miembro de la junta directiva de Boys & Girls Clubs de Bellevue desde 2014, mostrando así su interés en la educación y el bienestar de las nuevas generaciones, un reflejo de la filosofía de Nintendo de inspirar y entretener a los jóvenes y familias.

Como mencionamos, su nombramiento llega tras la jubilación de Doug Bowser, quien completó con éxito el ciclo de vida del Switch original. Bajo su dirección, la consola se convirtió en la más vendida de su generación durante su fase inicial, además de supervisar el lanzamiento de Switch 2 en América, sentando las bases para la próxima etapa de la compañía. Bowser deja a Pritchard la misión de consolidar esta nueva generación de hardware y expandir la experiencia de juego a más usuarios alrededor del mundo.

Con Devon Pritchard al frente, Nintendo of America entra en una etapa de continuidad y crecimiento. La compañía confía en su experiencia para guiar el camino de Switch 2, reforzar la conexión con los fans de siempre y atraer a nuevos jugadores. La nueva CEO se enfrenta al desafío de mantener la innovación, la calidad y la relevancia de la empresa en un mercado global competitivo, mientras se asegura de que la empresa siga siendo sinónimo de entretenimiento familiar y experiencias memorables.

No está de más decir, que ella misma mencionó estar emocionada con lo que le depara a futuro en la empresa. Y claro, es la primera presidenta de la historia de Nintendo of America, ya que el puesto siempre fue asumido por alguien masculino.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Doug Bowser fue una importante segura, pero hay que seguir con nuevas ideas. Así que le deseamos Devon Pritchard un prospero trabajo en el liderazgo.