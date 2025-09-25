    Director de Resident Evil 9 defiende las Game-Key Cards

    Cada quién tiene su punto de vista

    En estos últimos días ha sido todo un tema de debate los cartuchos conocidos como Game-Key Cards, que no poseen el juego dentro ellos, sino que son una llave para descargar los juegos de Nintendo Switch 2, siendo una opción por la cual la mayoría de publishers están optando, uno de ellos es Capcom. Y ahora que se avecinan los títulos de cierta saga popular de la empresa, salen nuevos comentarios en torno a la duda de si vendrá en dicho formato.

    El uso de Game-Key Cards sigue generando debate en la industria. Recientemente, el director de Final Fantasy VII Remake Intergrade señaló que este formato era un “mal necesario”, destacando que los tiempos de carga en cartuchos físicos son más rápidos que los de un SSD. Sin embargo, como ya dijimos, una nueva postura surge desde Capcom.

    En entrevista, Koshi Nakanishi, director de Resident Evil Requiem, explicó que el uso de estas no está ligado al desarrollo del juego, sino que responde a una “decisión de estrategia de ventas”. Sus comentarios refuerzan la idea de que los factores económicos son clave, ya que Nintendo solo ofrece dos alternativas a las editoras: cartuchos de 64 GB o las mencionadas tarjetas llave.

    La declaración de Nakanishi muestra cómo no existe un consenso dentro de la industria respecto al formato, con cada compañía defendiendo razones distintas. En este caso, Capcom parece inclinarse por una estrategia de costos más que por limitaciones técnicas o de rendimiento.

    Aunque no se ha confirmado que Resident Evil Requiem llegue mediante Game-Key Cards, las declaraciones sugieren que es una posibilidad muy cercana. De momento, los jugadores deberán esperar un anuncio concreto para saber si habrá un lanzamiento físico tradicional o si se apostará por este formato alternativo. El título llega el próximo 27 de febrero, junto a los dos títulos anteriores.

    Nota del autor: No creo que haya mucho público que lo vaya a comprar en Switch 2. Sin embargo, sería bueno para los coleccionistas tenerlo completo.


