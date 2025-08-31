    La biblioteca nacional de Japón habla de preservar las Game-Key Cards

    Por 0 COMENTARIOS31/08/2025 4:00 p. m.
    Suipo

    Lo ven como algo meramente digital

    La Biblioteca Nacional de Japón (NDL) confirmó que no preservará las Game-Key Cards de Nintendo Switch 2 como parte de su archivo oficial de videojuegos. Esta institución, una de las bibliotecas de depósito legal más grandes del mundo, exige por ley que cada editor japonés entregue copias de sus publicaciones para fines de conservación, lo que ha incluido a juegos físicos desde el año 2000.

    Actualmente, la NDL posee más de 9,600 títulos en formato físico entre CD y cartuchos. Sin embargo, el organismo señaló que las tarjetas no califican para su archivo porque no contienen el contenido del juego en sí. Según explicaron, solo se consideran preservables los medios que almacenan directamente los datos, y las nuevas tarjetas funcionan únicamente como llaves de descarga.

    Las Game-Key Cards son la evolución de Nintendo frente al tradicional cartucho: un formato que permite comprar en físico una clave de acceso para descargar el juego completo desde la tienda digital de Switch 2. Aunque ofrecen ventajas frente a los simples códigos impresos, como la posibilidad de intercambiarlas o revenderlas, no se consideran un medio físico auténtico porque dependen de servidores en línea para su uso.

    ¿Cuál será el futuro de estas tarjetas?

    Esta decisión ha generado debate entre jugadores y expertos, ya que si bien las tarjetas son más económicas que los cartuchos completos, muchos consideran incierto su futuro a largo plazo. La preocupación principal radica en que, si en algún momento los servidores de Nintendo dejan de funcionar, estos productos podrían quedar inservibles, lo que complicaría todavía más su preservación histórica.

    Por ahora no hay forma de saber si los publishers seguirán usándolas, aunque no se vendan de manera aceptable.

    Vía: VGC

    Imagen

    Nota del autor: Yo sigo sin apoyar este modelo de negocio. Incluso si salen los Kingdom Hearts no pienso aportar, mejor lo compro digital.


