Los juegos más esperados para PS5 en 2025

La PS5 se ha convertido en una de las ofertas favoritas de los gamers gracias a la excelente calidad de sus juegos y a su amplio catálogo. Esta consola resulta una gran alternativa que incluso ha logrado superar a Nintendo y sus consolas híbridas. Sus novedosas funcionalidades, sus excelentes gráficas, sus efectos de sonido y su amplia variedad de juego posicionan al PS5 como la alternativa más atractiva.

La PS5 también trae nuevos títulos muy esperados, y a continuación te contamos algunos de ellos.

Borderlands 4

Datos básicos

Tipo de juego: Looter-shooter / Acción y rol cooperativo

Desarrollador: Gearbox Software

Editor: 2K Games

Fecha de lanzamiento: 12 de septiembre de 2025 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Nintendo Switch 2 en octubre 2025)

Modos de juego: Solo, cooperativo hasta 4 jugadores online, 2 jugadores en pantalla dividida

Descripción general

Este juego disponible desarrollado por Gearbox y publicado por 2K es uno de los títulos más esperados de la temporada. Se trata de un juego de acción en primera persona que corresponde a la cuarta entrega de la saga de looter shooter. Para esta edición debes invadir el planeta Kairos y obtener grandes riquezas. Esto puedes hacerlo de forma individual o con su modo colaborativo que admite hasta 4 jugadores. Asimismo, incluye dentro del juego gran cantidad de funcionalidades de pelea novedosas y permite una completa personalización del equipo.

Con este juego tienes la posibilidad de descubrir Kairos sin interrupciones y de manera ilimitada al tratarse de un juego de mundo abierto que no cuenta con pantallas de carga. Además, cuenta con nuevas mecánicas de movimiento doble salto, planeo, gancho y vehículos como la hoverbike que hacen a esta versión una excelente alternativa.

Borderlands 4 estará disponible en 3 ediciones: Standard que incluye el juego base, Deluxe con misiones y jefes exclusivo y Super Deluxe con contenido adicional post lanzamiento.

Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Datos Básicos

Tipo de juego: Acción y aventura en mundo abierto / Ladrón de autos / Multijugador online

Desarrollador: Rockstar Games

Editor: Take-Two Interactive

Fecha de lanzamiento: 26 de mayo de 2026

Plataformas confirmadas: PlayStation 5, Xbox Series X|S

Descripción general

Si existe una saga de videojuegos famosa es GTA, la octava saga de este juego de acción de mundo abierto tiene previsto su lanzamiento para mayo de 2026 y según el experto Luis Canal es, sin duda, uno de los juegos más esperados.

Rockstar promete regresar a Vice City con una versión mejorada cuyos gráficos serán sorprendentes gracias a lo reflejado en el trailer. Debido a esto y a otras de las características que ha señalado el desarrollador, a pesar de que el título también estará disponible para Xbox y PC, el mejor lugar para disfrutarlo es la consola de Sony.

La historia seguirá a Lucia Caminos, protagonista de la saga, quien acaba de salir de prisión y busca venganza de todos aquellos que le hicieron daño, y a Jason, compañero de lucia exmilitar que busca una vida calmada y sin crímenes. Siguiendo esta narrativa podrás explorar Vice City como nunca sin interrupciones, con transiciones fluidas entre diferentes áreas urbanas, rurales, pantanosas y costeras.

Además de las gráficas, Rockstar ha mejorado las características multijugador y también permite mejores interacciones sociales con los personajes no jugables. Estará disponible en 3 ediciones: Standard, que incluye el juego base, Deluxe, con misiones y vehículos exclusivos y Super Deluxe, con contenido anticipado y coleccionables.

Es más, se puede esperar que en GTA 6 aparezcan varios casinos y misiones relacionadas con ellos (como, por ejemplo, el atraco en GTA 5), así como, posiblemente, mecánicas de juego relacionadas con los juegos de azar, como en GTA San Andreas.

Estos casinos dentro del juego podrían ser tanto un homenaje al juego antiguo como una forma de añadir nuevas mecánicas a la nueva entrega de GTA. ¿Qué se puede tomar del mundo real, y en particular de la industria de los juegos en línea, para mejorar la jugabilidad? Al igual que en nuestro mundo, se podría añadir algo que utilizan los jugadores reales, a saber, las promociones de casinos online. A todo el mundo le gustan las promociones. Es una excelente oportunidad para probar suerte en la industria del juego en línea.

¿Cómo puede ser útil para el jugador? En primer lugar, si el jugador no tiene dinero, puede aceptar la oferta de jugar en el casino y, tal vez, ganar algo de dinero. En segundo lugar, dentro del casino pueden surgir situaciones interesantes (por ejemplo, un grupo de personas intenta robar el casino y el jugador puede unirse a ellos o ayudar a la seguridad a eliminar a los ladrones).

LEGO Voyagers

Datos Básicos

Tipo de juego: Plataformas y puzles cooperativo

Desarrollador: Light Brick Studio

Editor: Annapurna Interactive

Fecha de lanzamiento: 15 de septiembre de 2025

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC (Steam y Epic Games Store)

Modos de juego: Cooperativo local y online para 2 jugadores

Descripción general

Este juego sigue las aventuras de 2 bloques de lego mientras exploran diferentes planetas. Como otros títulos de lego la estética de Voyager es muy atractiva y cuidada y ofrece una narrativa sencilla, pero divertida que es apta para todo público. Se trata de una entrega de aventura que enseña el valor de la amistad y la ayuda.

Lego Voyagers se trata de co-op para 2 personas, solo disponible en esta modalidad cooperativa, ya que se juega en pantalla dividida. Siguiendo el sentido de la historia ofrece la posibilidad del Friends Pass por lo que así solo uno de los integrantes compre el juego con la invitación ambos pueden jugar y disfrutar la aventura. Este juego estará disponible en versión estándar para todas las plataformas y es una excelente propuesta para toda la familia.

Resident Evil Requiem

Datos Básicos

Tipo de juego: Survival horror en primera y tercera persona

Desarrollador: Capcom

Editor: Capcom

Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2026

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam)

Modos de juego: Solo

Descripción general

Este videojuego de la popular saga Resident Evil es la novena entrega de la misma y uno de los lanzamientos más esperados para el año 2026. Ambientado 30 años después del incidente de Raccoon City esta propuesta de terror y supervivencia en primera persona sigue a Grace Ashcroft, analista del FBI que visita la ciudad con el fin de investigar múltiples muertes acaecidas por un nuevo brote viral.

Se trata de una entrega que combina clásicos del juego con características modernas, aprovechando al máximo las funcionalidades de PS5 que garantizan una experiencia única.

Entre las cualidades destacan una excelente atmósfera terrorífica y de tensión que te mantienen a la expectativa. Asimismo, puedes cambiar de visión en primera y en tercera persona cuando lo desees y es ideal si te gusta la supervivencia, ya que, en esto centra su jugabilidad. Actualmente se conoce solo de una edición estándar que incluirá el juego base sin ediciones de lujo.

Los próximos lanzamientos de PS5 son prometedores y tienen a todos a la expectativa. Como declaró Hiroki Totti, SEO interino de SONY “Sony Interactive Entertainment es una empresa dinámica y en crecimiento que ofrece increíbles experiencias de entretenimiento” y esto lo demuestra en cada uno de los títulos y mejoras que ha generado en los últimos años.