El sobre Deluxe ex llega a Pokémon TCG Pocket

    En estos momentos la franquicia de Pokémon está más fuerte que nunca, pues hay muchos productos en el mercado que generan millones de dólares por cada mes transcurrido, empezando por los videojuegos, pasando por las figuras coleccionables y terminando con las cartas TCG. Hablando de esta última rama, se estarán lanzando nuevas actualizaciones que probablemente gustarán a los fanáticos.

    The Pokémon Company confirmó el lanzamiento del nuevo sobre especial Deluxe ex que estará disponible por tiempo limitado en la aplicación. Este paquete ofrecerá a los jugadores la posibilidad de obtener cartas de Pokémon ex ya publicadas, incluyendo algunas de las más codiciadas de expansiones anteriores.

    El sobreDeluxe ex podrá conseguirse del 29 de septiembre de 2025 a las 23:00 pm PT (30 de septiembre a las 24:00 am en México) hasta el 29 de octubre de 2025. Cada sobre incluirá cuatro cartas, garantizando al menos una de rareza o superior, con variantes holográficas y nuevas ilustraciones que ampliarán las opciones de colección.

    Además del lanzamiento de este sobre especial, Pokémon TCG Pocket celebrará diversos eventos dentro del mismo periodo. Entre ellos se encuentran el Evento botín Raichu ex (del 5 al 15 de octubre), la Semana extra (del 11 al 18 de octubre), y el Evento elección mágica (del 12 al 22 de octubre), que permitirá conseguir cartas promocionales de Shaymin y Absol.

    Finalmente, entre el 22 y el 28 de octubre se llevará a cabo la aparición masiva de cartas holográficas paralelas, con mayores probabilidades de obtener estas variantes y recompensas adicionales mediante misiones especiales. Con estas novedades, Pokémon TCG Pocket busca mantener activa a su comunidad y ofrecer nuevas oportunidades de colección.

    Nota del autor: Definitivamente los coleccionistas no dejarán de abrir sobres de forma diaria. A mí se me fue olvidando con el tiempo.

