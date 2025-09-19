Anuncian maratón de películas de Pokémon gratis

Nostalgia para los fanáticos más grandes

Este 19 de septiembre se celebra un evento especial para los fanáticos de Pikachu y compañía: un maratón en vivo con las tres primeras películas de Pokémon. La transmisión se está realizando a través del canal oficial de Pokémon TV, que además dejará disponible la retransmisión para quienes no puedan seguir el evento en tiempo real.

Aquí puedes verlo:

El maratón inicia con Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back (1998), donde Ash, Misty y Brock se enfrentan al legendario Mewtwo, en una historia que explora la clonación y el dilema entre la creación artificial y la vida natural. Esta película marcó un hito en la franquicia al llevar la serie más allá de la televisión y presentarla en cines alrededor del mundo.

Posteriormente se emite Pokémon: The Movie 2000 – The Power of One (1999), que introduce a Lugia como el guardián del equilibrio entre las aves legendarias Articuno, Zapdos y Moltres. Con una trama más épica, la cinta muestra a Ash como pieza clave para salvar al mundo de una catástrofe natural causada por la ambición humana.

El ciclo concluye con Pokémon 3: The Movie – Spell of the Unown (2000), donde la acción se centra en el misterioso poder de los Unown y su influencia sobre una niña y el legendario Entei. La película combina elementos de fantasía con batallas Pokémon y se recuerda como una de las entregas más emotivas de la primera etapa cinematográfica de la franquicia.

Después de esto, gran parte del público querrá ver las siguientes películas. No está de más comentar, que de momento no se pueden ver en español, solo en inglés.

Vía: Pokémon

Nota del autor: Aún recuerdo cuando fui a ver las tres al cine. Simplemente es la mejor trilogía que tiene la franquicia.