    Demon Slayer: Castillo Infinito le quita récord a película popular de Pokémon

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS15/09/2025 6:54 p. m.
    Dimm

    Esta película no tiene forma de parar

    En estos momentos hay una película anime que está rompiendo la taquilla mundial, Demon Slayer: Castillo Infinito, la cual desde que llegó a Japón semanas antes no ha parado de generar dinero, teniendo como consecuencia el ser la cinta que más ha recaudado en la tierra del sol naciente. De hecho, si hablamos de los Estados Unidos, en dicho país ya logró superar a alguien que se creía indestructible.

    La película ha marcado un hito al convertirse en el mayor estreno de una película de anime en la historia del país. La cinta recaudó $70 millones USD en su debut, rompiendo el récord que Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back mantenía desde 1999 con $31 millones USD. De esta forma, la saga de Koyoharu Gotōge desplaza a la serie tras 27 años de dominar.

    La producción, distribuida internacionalmente por Crunchyroll, es la primera parte de la trilogía final de la franquicia y se proyecta tanto subtitulada como doblada, además de en salas premium como IMAX. El atractivo de estas funciones especiales, con entradas de mayor precio, también contribuyó a elevar sus cifras en el estreno.

    A nivel global, la película ya superó los $300 millones USD, de los cuales más de $200 millones USD provienen de Japón. Con estas cifras, Castillo Infinito se posiciona como la tercera película más taquillera de la historia del país nipón, consolidando aún más el fenómeno cultural que representa Demon Slayer.

    El éxito también se refleja en el terreno corporativo, ya que la cinta superó a Bad Boys: Ride or Die ($56,5 millones USD) como el estreno doméstico más grande de Sony en más de dos años. Este desempeño llega tras un verano flojo en cartelera, con lanzamientos menores, lo que resalta aún más el impacto del anime en el mercado internacional.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Se debe agregar que las películas de Pokémon ya no llegan a los cines, solo a los de Japón.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo