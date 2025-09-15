Demon Slayer: Castillo Infinito le quita récord a película popular de Pokémon

Esta película no tiene forma de parar

En estos momentos hay una película anime que está rompiendo la taquilla mundial, Demon Slayer: Castillo Infinito, la cual desde que llegó a Japón semanas antes no ha parado de generar dinero, teniendo como consecuencia el ser la cinta que más ha recaudado en la tierra del sol naciente. De hecho, si hablamos de los Estados Unidos, en dicho país ya logró superar a alguien que se creía indestructible.

La película ha marcado un hito al convertirse en el mayor estreno de una película de anime en la historia del país. La cinta recaudó $70 millones USD en su debut, rompiendo el récord que Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back mantenía desde 1999 con $31 millones USD . De esta forma, la saga de Koyoharu Gotōge desplaza a la serie tras 27 años de dominar.

La producción, distribuida internacionalmente por Crunchyroll, es la primera parte de la trilogía final de la franquicia y se proyecta tanto subtitulada como doblada, además de en salas premium como IMAX. El atractivo de estas funciones especiales, con entradas de mayor precio, también contribuyó a elevar sus cifras en el estreno.

A nivel global, la película ya superó los $300 millones USD, de los cuales más de $200 millones USD provienen de Japón. Con estas cifras, Castillo Infinito se posiciona como la tercera película más taquillera de la historia del país nipón, consolidando aún más el fenómeno cultural que representa Demon Slayer.

El éxito también se refleja en el terreno corporativo, ya que la cinta superó a Bad Boys: Ride or Die ($56,5 millones USD) como el estreno doméstico más grande de Sony en más de dos años. Este desempeño llega tras un verano flojo en cartelera, con lanzamientos menores, lo que resalta aún más el impacto del anime en el mercado internacional.

Vía: NT

Nota del autor: Se debe agregar que las películas de Pokémon ya no llegan a los cines, solo a los de Japón.