    Demon Slayer: Castillo Infinito es un éxito y hay buenas noticias para fans

    15/09/2025 3:03 p. m.

    Un éxito que no tiene igual en la taquilla

    El fin de semana pasado se estrenó una de las cintas más esperadas de anime de 2025, Demon Slayer: Castillo Infinito, misma que desde un mes atrás ya se había convertido en todo un éxito en el país nipón, generando millones de dólares por todo el público que asistió a las salas de cine. Con esto en mente, se podría pensar que lo mismo pasaría de este lado del mundo, y en efecto, los fans no faltaron a la proyección de dicha obra.

    El fenómeno continúa haciendo historia en la taquilla mundial. La película recaudó más de $130 millones USD en su llegada a Occidente, con un desempeño sobresaliente en Estados Unidos, donde sumó $70 millones USD, convirtiéndose en el mejor estreno de un filme anime en la historia. A ello se agregan $29 millones en Latinoamérica, $17,4 millones en Europa, $6 millones en Oriente Medio, $5,2 millones en India y $3,2 millones en Australia.

    El éxito confirma el alcance global de la obra de Koyoharu Gotōge, que ha consolidado a Demon Slayer como uno de los animes más importantes y populares de todos los tiempos. La cinta no solo reafirma la fuerza de la animación japonesa en la industria del entretenimiento, sino que además demuestra que puede competir de tú a tú con producciones de gran presupuesto de Hollywood.

    Actualmente, Demon Slayer: Castillo Infinito ya supera los $450 millones USD en recaudación global, estableciéndose como la película más taquillera en la historia de Japón. Con estas cifras, el filme logró superar incluso a éxitos previos como El viaje de Chihiro y Demon Slayer: Tren Infinito, confirmando el impacto sin precedentes de la saga en el cine.

    Lo más emocionante para los seguidores es que este éxito es solo el comienzo. Castillo Infinito marca la primera entrega de una trilogía final que pondrá punto y aparte a la historia de Tanjiro y sus compañeros. Con dos largometrajes aún por estrenar, se anticipa que la saga seguirá escribiendo capítulos históricos en la taquilla.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente es una película muy bien trabajada. Aunque la parte negativa, es el hecho de que las cintas restantes van tardar mucho en salir.

