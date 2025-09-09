La tercera temporada de Spy x Family llegará pronto a Crunchyroll

La familia de espías está a punto de volver

El mundo del anime nos sigue dando contenido con el pasar de los meses, pues tan solo esta semana llegará la siguiente película del universo de Demon Slayer, captando la atención de los fanáticos debido a su gran calidad de dibujo y efectos visuales. Sin embargo, no es todo lo que se tendrá a disposición del público, ya que la franquicia de Spy x Family está a nada de volver, y lo hará con un seguimiento importante de su historia.

La popular serie confirmó oficialmente el estreno de su tercera temporada para el próximo 4 de octubre, con transmisión mundial a través de Crunchyroll, salvo en Asia. La plataforma lanzará un episodio nuevo cada semana el mismo día de su emisión en Japón, manteniendo así la simultaneidad que ha caracterizado a la franquicia. El anuncio estuvo acompañado por un nuevo tráiler que reveló además el tema de cierre titulado “Actor”, interpretado por la cantautora Lilas.

El elenco de voces en japonés continuará encabezado por Takuya Eguchi como Loid Forger, Atsumi Tanezaki como Anya y Saori Hayami en el papel de Yor. A ellos se suman nuevamente Kenichiro Matsuda como Bond, Hiroyuki Yoshino como Franky, además de las participaciones de Yuhko Kaida, Kazuhiro Yamaji, Kensho Ono, Natsumi Fujiwara, Emiri Kato y Ayane Sakura, quienes retoman a sus respectivos personajes.

Doblaje en español aún no se confirma

En el apartado técnico, la dirección estará a cargo de Yukiko Imai, con guion supervisado por Rino Yamasaki y diseños de personajes de Kazuaki Shimada. La producción musical correrá a cargo de (K)NoW_NAME, mientras que los estudios WIT Studio y CloverWorks se mantienen al frente de la animación. El equipo creativo también incluye a especialistas como Kyoko Hara en diseño de color, Yuya Sakuma en dirección de fotografía y Shoji Hata en el área de sonido, consolidando un staff experimentado para la nueva entrega.

Basado en el manga de Tatsuya Endo, Spy x Family se ha consolidado como un fenómeno global desde su debut en 2019. Con más de 38 millones de copias en circulación hasta agosto de 2025, la obra ha sido nominada a los premios Harvey y Eisner en Estados Unidos, además de figurar en las listas de bestsellers de The New York Times y Circana BookScan.

No se sabe tampoco si habrá doblaje en español latino, aunque podría tardar algunos meses después de finalizada la temporada.

Vía: CR

Nota del autor: Es bueno saber que por fin la historia continuará. Aunque yo esperaré a que el audio esté en español.