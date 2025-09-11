    Primeras calificaciones de Demon Slayer: Castillo Infinito

    11/09/2025

    El día ha llegado. Después de meses de espera, Demon Slayer: Infinity Castle ha llegado a los cines en occidente. De esta forma, las primeras reseñas de este largometraje ya están disponibles, con lo cual se le ha otorgado una calificación a la cinta de Ufotable, y todos los fans están contentos con el resultado final. 

    En estos momentos, Demon Slayer: Infinity Castle tiene una calificación de 96% en Rotten Tomatoes, lo cual la posiciona como una de las cintas de anime más exitosas en esta plataforma. En general, todos aman la animación y las actuaciones, aunque algunos aspectos relacionados con la historia no han sido del agrado del público en general. Esto fue lo que comentó IndieWire:

    “Desde los intrincados detalles del fondo hasta la coreografía de lucha propulsiva, todo es simplemente perfecto, vívidamente representado a la perfección... Infinity Castle establece efectivamente el tono para lo que está por venir, prometiendo a los fanáticos acérrimos el espectáculo que han estado ansiando y que los recién llegados también encontrarán agradable, aunque algo confuso a veces”.

    Por su parte, Comicbook agregó:

    “Las peleas de anime aquí están en la carrera por lo mejor que 2025 tiene para ofrecer dentro del medio... Cuando se trata de la iteración japonesa original de la película y su doblaje en inglés, ambas son recomendaciones dignas de mención con respecto a los respectivos elencos que lo dan todo... Donde Infinity Castle realmente tropieza es en cómo realmente se siente como si esta fuera una temporada de una serie de televisión unida para hacer una película”.

    De igual forma, GamesRadar+ señaló:

    “Puede ser una de las películas de anime más largas jamás realizadas, pero el magistral despliegue de la historia de fondo de Ufotable significa que Infinity Castle se siente más ajustado de lo que tiene derecho a ser... La película de anime está menos preocupada por los finales en suspenso y, en cambio, se fija en la continuación... Pero a pesar de todos los palos con los que podrías vencer a Demon Slayer (su estructura, su duración, su falta de un final definitivo), Infinity Castle emerge del otro lado ileso, todo mientras muestra la mejor acción de su clase, una historia apasionante y personajes entretenidos que lo han convertido en una sensación mundial”.

    Un éxito en cines

    Todo indica a que Demon Slayer: Infinity Castle es todo un éxito. No solo el público en general ha reaccionado de forma positiva a esta cinta, convirtiéndola en una de las más exitosas en Japón, algo que se espera se repita a nivel internacional, sino que también ha logrado conquistar a la crítica.

    Si bien hay detalles relacionados con el hecho de que esta es la primera entrega en una trilogía que concluirá la historia de Tanjiro y compañía, todos han señalado que el trabajo de animación es espectacular de principio a fin, y vale mucho la pena ir al cine solo por esto. Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle ya está disponible en los cines. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la película aquí. De igual forma, así se vivió la premiere de este largometraje en México.

