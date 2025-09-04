    Zenitsu brilla en este nuevo adelanto de Demon Slayer: Castillo Infinito

    04/09/2025

    Demon Slayer: Infinity Castle es solo el principio de una trilogía enfocada en culminar la historia del manga. Si bien algunos podrían pensar que no mucho sucede en esta cinta, la realidad es que Ufotable ha logrado adaptar varios momentos importantes, y recientemente tuvimos un adelanto de la gran pelea de Zenitsu.

    Para promocionar la película, Aniplex ha compartido varios pósters de Demon Slayer: Infinity Castle, cada enfocado en algún personaje o momento importante de la historia. Este es el caso de la más reciente imagen promocional, en donde podemos ver a Zenitsu frente a Kaigaku, en lo que será una pelea que los fans no podrán olvidar.

    Zenitsu vs. Kaigaku

    Aunque muchos no recordarán el nombre de Kaigaku, este es un personaje pequeño que ha sido mencionado desde la primera temporada del anime, pero que no será hasta esta película que tendrá la oportunidad de brillar. Sin dar muchos spoilers, Zenitsu protagoniza una de las peleas más impresionantes de este último arco, y deja en claro que la autora sabe muy bien cómo manejar a sus personajes.

    De esta forma, Demon Slayer: Infinity Castle será protagonizada por tres grandes batallas que deja en este es solo el inicio de un importante final. Te recordamos que esta película llegará a los cines el 11 de septiembre del 2025. En temas relacionados, estos son los vasos especiales de la cinta. De igual forma, el largometraje rompe récords en taquilla.

    Vía: Aniplex

