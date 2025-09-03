    Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récords en taquilla

    No hay duda alguna, Demon Slayer: Infinity Castle es una de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos. A siete semanas de su estreno en Japón, la cinta ha superado los $300 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Lo que hace impresionante a esta cifra, es que la aventura de Tanjiro y compañía aún no llega a occidente.

    Demon Slayer: Infinity Castle solo ha estado disponible en Japón y varios países de Asia, como India, Corea del Sur y Taiwán. Si bien la mayor cantidad de dinero ha sido recaudada en el país del Sol Naciente, con más de $200 millones de dólares en taquilla, esta sigue siendo una cantidad de dinero impresionante, considerando que solo una fracción del mundo ha tenido la oportunidad de ver esta cinta,

    Un éxito garantizado

    Junto a la taquilla tradicional, Demon Slayer: Infinity Castle ha logrado recaudar más de $35.1 millones de dólares en los cines IMAX, convirtiendo a la producción de Ufotable en la segunda cinta animada más exitosa en este formato, solo por detrás de Ne Zha 2. Regresando a Japón, este largometraje ya es la tercera cinta de anime más exitosa del país, siendo superado por El Viaje de Chihiro y Demon Slayer: Mugen Train.

    Ahora, esta historia no acaba aquí, y es que a partir del 11 de septiembre, Demon Slayer: Infinity Castle llegará a Europa y América, en donde millones de personas van a poder disfrutar de esta cinta. De esta forma, solo es cuestión de tiempo antes de que esta entrega logre posicionarse en la cima del éxito animado, algo que muchas compañías seguramente van a querer replicar.

    Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines en México el 11 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el éxito de la película en taquilla. De igual forma, la cinta tiene sorpresas para quienes la vean en el cine.

