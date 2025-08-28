    Demon Slayer: Castillo Infinito ofrecerá sorpresas a quienes la vean en el cine

    Estamos a dos semanas de que finalmente se estrene Demon Slayer: Castillo Infinito, la primera de tres películas que darán cierre a este anime trabajado por Ufotable, y que no está de más decir, ha sido la entrada para muchas personas dentro del mundo de este tipo de productos. Y quienes asistan al cine a presenciar la función, no solo recibirán la recompensa de cómo seguirá la historia de los cazadores contra el demonio definitivo.

    Esta entrega de la trilogía continúa arrasando en la taquilla japonesa y prepara su llegada a los cines el próximo 11 de septiembre de 2025. La preventa de boletos ya está disponible, lo que ha elevado aún más la expectativa entre los fans internacionales. Con este estreno comienza uno de los arcos más intensos de la saga, y las primeras críticas destacan que el estudio mantiene intacta su ambición de ofrecer una experiencia visual y emocional de alto impacto.

    En Japón, los espectadores no solo disfrutan de la película antes que el resto del mundo, sino que además reciben recompensas exclusivas. Desde su estreno, las salas han repartido material promocional y stands de arte, y ahora se ha confirmado una nueva ronda de obsequios. La producción anunció que se entregará un Libro de Entrevistas Especiales, como parte de la cuarta campaña de agradecimiento a los seguidores que asisten a las funciones.

    El libro incluirá conversaciones con algunos de los actores de voz más reconocidos de la saga, entre ellos Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka), Akira Ishida (Akaza), Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma), Yoshimasa Hosoya (Kaigaku), Saori Hayami (Shinobu Kocho) y Mamoru Miyano (Doma). La distribución arrancó el 12 de agosto y estará limitada a 2,5 millones de personas en todo Japón, finalizando el mismo día del estreno internacional.

    Falta poco para verla en américa

    Por otro lado, las funciones en formato MX4D/4DX ofrecerán un regalo distinto: stickers visuales originales en 4D, limitados a 300.000 unidades en todo el país. Estos adhesivos, que muestran imágenes clave de la película en tamaño 55 x 77 mm, comenzarán a entregarse a partir del 30 de agosto y estarán disponibles hasta agotar existencias. Con estas iniciativas, la franquicia refuerza su vínculo con los fans y multiplica la expectación en torno a su estreno global.

    Recuerda que en México, habrá vasos especiales de Demon Slayer: Castillo Infinito.

    Vía: CB

    Nota del autor: Aquí no creo que regalen nada. Intentaré por lo menos comprar uno de los vasos.

