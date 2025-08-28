    Demon Slayer: Castillo Infinito supera a Titanic en la taquilla

    28/08/2025 8:14 a. m.

    Demon Slayer: Infinity Castle es todo un fenómeno en Japón. Aunque el público occidental atún tiene que esperar unas semanas para disfrutar de esta cinta, en el país del Sol Naciente el trabajo de Ufotable sigue rompiendo récords en taquilla, y actualmente ya es la tercera cinta más taquillera en la historia de esta nación, superando a Titanic en el proceso.

    Durante casi 30 años, Titanic se posicionó como una de las películas más taquilleras en la historia de Japón, solo siendo superada por El Viaje Chihiro y Demon Slayer: Mugen Train. Sin embargo, esto cambió esta misma semana, cuando Demon Slayer: Infinity Castle logró recaudar más de ¥28.09 mil millones de yenes, superando los ¥27.77 mil millones de yenes de la obra de James Cameron.

    Solo dos rivales más

    En comparación, El Viaje de Chihiro ha logrado recaudar ¥31.68 mil millones de yenes, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que Demon Slayer: Infinity Castle supere al trabajo de Studio Ghibli. Sin embargo, su rival más grande es su predecesor, ya que Demon Slayer: Mugen Train logró recaudar más de ¥40.75 mil millones de yenes en su momento.

    De seguir el ritmo que lleva, analistas han señalado que Demon Slayer: Infinity Castle sí podría superar a Demon Slayer Mugen Train en cuestión de tiempo. Junto a esto, aún queda por ver qué tal le irá a la cinta en la taquilla internacional. Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines de México el próximo 11 de septiembre. En temas relacionados, esta es la palomera de la película. De igual forma, estos son los vasos especiales de esta producción.

