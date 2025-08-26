Presentan la palomera oficial de Demon Slayer: Castillo Infinito

Los fans no querrán dejarla pasar

El furor por Demon Slayer no se detiene y ahora los fans han puesto sus ojos en un artículo coleccionable que se ha vuelto viral: la palomera de Castillo Infinito. Este peculiar accesorio, que ya circula en internet, ha desatado el entusiasmo de la comunidad mexicana que espera verlo disponible en las cadenas de cine del país.

El diseño ha llamado la atención por combinar detalles visuales con un ingenioso efecto óptico. En los bordes de la caja se aprecian los rostros de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y Tomioka, mientras que la tapa incorpora luces LED que generan la ilusión de un balde sin fondo. El resultado es una palomera coleccionable única que se ha convertido en objeto de deseo para los seguidores de la saga.

¿México tendrá la suya?

La viralización del producto en las redes sociales provocó una avalancha de comentarios de fanáticos mexicanos que piden su llegada a las salas locales. Sin embargo, hasta el momento ninguna cadena ha confirmado su disponibilidad. Se sabe que la palomera proviene de Malasia y Tailandia, lo que aumenta la incertidumbre sobre si llegará a territorio nacional o si Cinépolis y Cinemex optarán por lanzar su propia mercancía en septiembre.

Por lo pronto, los boletos de la nueva película ya se encuentran en preventa en cines de México, y se espera que las cadenas ofrezcan artículos promocionales adicionales, como vasos o palomeras alternativas. Aunque no se ha garantizado la llegada del Castillo Infinito, la expectativa de los fans sigue creciendo alrededor de este coleccionable que combina nostalgia, diseño y espectáculo visual.

Recuerda que la nueva película de Demon Slayer se estrena el 11 de septiembre en el país.

Vía: XTK

Nota del autor: Los vasos de Cinemex ya se mostraron hace días. Entonces solo queda averiguar si también hay palomera.