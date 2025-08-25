Nuevo tráiler de Demon Slayer: Castillo Infinito

Como ya se esperaba, Demon Slayer: Infinity Castle es todo un fenómeno en la taquilla de Japón. La película de Ufotable ha establecido varios récords, y muchos no pueden esperar para su estreno a nivel internacional. Si bien aún tenemos que esperar para que esto suceda, ya tenemos un nuevo adelanto que tiene más que emocionados a los fans.

Una de las razones por las cuales la adaptación de Ufotable es amada por los fans, es que el estudio ha sido capaz de tomar un par de paneles del manga, y crear espectaculares secuencias de acción. Esto es algo que podemos ver con el nuevo adelanto, en donde Akaza y Giyu pelean de una forma que cumple el sueño de más de un admirador de esta obra.

I dont know why



Maybe because I have seen it for the first time something like this



But nothings gonna top this for me.......pic.twitter.com/U9kEH5wOYx — MEME_GOD (@Meme_God_069) August 23, 2025

La espera está por terminar

El nuevo adelanto cumple su función, y nos tiene más que emocionados por el estreno de la película. Considerando que la cinta llegó a los cines de Japón a mediados de julio, los spoilers han sido mínimos. Claro, es fácil buscarlos y encontrarlos, pero la comunidad ha logrado mantener esta información al límite, y es que aún tendremos que esperar un par de semanas para el estreno de Demon Slayer: Infinity Castle.

En el caso de México, Demon Slayer: Infinity Castle llegará a nuestros cines el próximo 11 de septiembre. En temas relacionados, los cines en México colapsan por esta película. De igual forma, Crunchyroll anuncia importante evento de Demon Slayer.

Vía: Demon Slayer Daily