    Nuevo tráiler de Demon Slayer: Castillo Infinito

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/08/2025 11:05 a. m.

    Como ya se esperaba, Demon Slayer: Infinity Castle es todo un fenómeno en la taquilla de Japón. La película de Ufotable ha establecido varios récords, y muchos no pueden esperar para su estreno a nivel internacional. Si bien aún tenemos que esperar para que esto suceda, ya tenemos un nuevo adelanto que tiene más que emocionados a los fans.

    Una de las razones por las cuales la adaptación de Ufotable es amada por los fans, es que el estudio ha sido capaz de tomar un par de paneles del manga, y crear espectaculares secuencias de acción. Esto es algo que podemos ver con el nuevo adelanto, en donde Akaza y Giyu pelean de una forma que cumple el sueño de más de un admirador de esta obra.

    La espera está por terminar

    El nuevo adelanto cumple su función, y nos tiene más que emocionados por el estreno de la película. Considerando que la cinta llegó a los cines de Japón a mediados de julio, los spoilers han sido mínimos. Claro, es fácil buscarlos y encontrarlos, pero la comunidad ha logrado mantener esta información al límite, y es que aún tendremos que esperar un par de semanas para el estreno de Demon Slayer: Infinity Castle.

    En el caso de México, Demon Slayer: Infinity Castle llegará a nuestros cines el próximo 11 de septiembre. En temas relacionados, los cines en México colapsan por esta película. De igual forma, Crunchyroll anuncia importante evento de Demon Slayer.

    Imagen

    Vía: Demon Slayer Daily

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Creador de Dragon Ball AF ya trabaja en la secuela de Dragon Ball Z
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Películas de Bleach llegan gratis a Pluto TV
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Crunchyroll trae a México al director de Solo Leveling gracias a la CCXP
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Buenas y malas noticias sobre Berserk
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    Nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    El manga de My Hero Academia: Vigilantes tendrá un nuevo capítulo
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Demon Slayer le pone fin al relleno en el anime
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Netflix comparte el opening del anime de Devil May Cry
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Primeras reseñas de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Dragon Ball es más redituable que One Piece
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Mario Castañeda revela por qué no hay doblaje al español en Dragon Ball: Sparking! Zero
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Juegos de One Piece con descuento en PC
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Noriko Ohara, voz de Nobita en Doraemon, ha fallecido
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman nuevos actores para la serie de One Piece
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    Confirman doblaje para la nueva temporada de Demon Slayer
    El manga de Kingdom Hearts II se acabará en mayo
    El manga de Kingdom Hearts II se acabará en mayo
    Por fin se cumple lo que anhelabas: crossover entre Hello Kitty y Mazinger Z
    Por fin se cumple lo que anhelabas: crossover entre Hello Kitty y Mazinger Z
    Ryuk de Death Note también baila Pen-Pineapple-Apple-Pen
    Ryuk de Death Note también baila Pen-Pineapple-Apple-Pen
    Detengan el mundo: Primer tráiler del live-action de Full Metal Alchemist
    Detengan el mundo: Primer tráiler del live-action de Full Metal Alchemist
    ¡Confirmado! Habrá nueva fase del Super Saiyajin en Dragon Ball Super
    ¡Confirmado! Habrá nueva fase del Super Saiyajin en Dragon Ball Super
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix