Nuevo vistazo de Nezuko para Demon Slayer: Castillo Infinito

Su estreno ha sacudido al mundo

La película de Demon Slayer: Castillo Infinito es todo un éxito, ya que en su país de origen, Japón, ha conseguido millones de ventas de entrada, siendo el primer paso positivo hacia el final de la franquicia, pues para quien no lo sepa, será una trilogía que adapta el cierre definitivo del manga. Y ahora que su estreno está a nada de pasar en occidente, incluyendo Europa y América, está saliendo mucho material promocional en las redes.

Entre las novedades, se revelaron nuevas imágenes promocionales de Nezuko y Kiriya Ubuyashiki, hijo de Kagaya Ubuyashiki, quien asumió el liderazgo como el 98º Oyakata tras la muerte de su padre. El lanzamiento de estas imágenes se suma a la campaña de cuenta regresiva que ha acompañado la llegada de la película.

Velas aquí:

Con una duración de 155 minutos, esta es la proyección más larga de la franquicia y también la que se estrenó en el mayor número de cines japoneses hasta ahora. El filme ya se ubica como la tercera película japonesa más taquillera de todos los tiempos, consolidando el fenómeno global que representa Kimetsu no Yaiba.

Pronto viene nuestro turno para disfrutarla

Demon Slayer: Castillo Infinito sigue a Tanjiro, Nezuko y los Pilares en su enfrentamiento definitivo contra las Doce Lunas Superiores dentro de un castillo demoníaco que cambia de forma constantemente. Mientras Nezuko muestra nuevas habilidades en batalla y Kiriya asume su papel como líder de los cazadores, la lucha se encamina hacia el enfrentamiento final con Muzan Kibutsuji.

Recuerda que en México y latam se estrena el 11 de septiembre.

Vía: AC

Nota del autor: Ya queda muy poco para verla en vivo y a todo color. El boleto está más que listo.