Cinemex y Cinépolis colapsan por Demon Slayer: Castillo Infinito

    15/08/2025
    En estos momentos los fanáticos del mundo están emocionados por el siguiente gran estreno anime en la pantalla grande, Demon Slayer: Castillo Infinito, cinta que marca la primera de tres partes para contar el cierre de la franquicia con producción por parte de Ufotable. Y dentro de todos los países, en México comenzó hace horas la preventa de boletos, ya sea para la primera función o la especial de pre-estreno, y claramente, la euforia trajo sus consecuencias para las cadenas de cines.

    La preventa provocó una avalancha de compradores que saturó las plataformas digitales de Cinépolis y Cinemex esta mañana del 15 de agosto. Minutos después de iniciar la venta general a nivel nacional, los usuarios comenzaron a reportar fallos que impidieron completar sus compras con normalidad.

    Entre los problemas más mencionados se encontraron páginas que no cargaban, funciones y horarios que no aparecían, imposibilidad para seleccionar salas e incluso cargos a tarjeta sin confirmación de boletos. La situación recordó a las complicaciones vistas en preventas de películas con gran demanda, por lo que las páginas aún tienen mucho por mejorar de cara a las cintas que siguen.

    Como mencionamos, la película marca el inicio de una trilogía que adaptará el arco final del manga Demon Slayer, enfrentando a los Pilares contra las Lunas Superiores en el enigmático castillo de Muzan Kibutsuji. Con esta entrega, la franquicia busca consolidar su estatus como uno de los fenómenos más grandes del anime contemporáneo.

    No está de más comentar, que plataformas como Crunchyroll tienen promociones para que los fans se pongan al fía con la serie. La combinación de anticipación por el cierre de la historia y la fuerza de la comunidad de fans parece haber sido suficiente para poner a prueba la infraestructura digital de las dos principales cadenas de cine en México.

    Recuerda que el estreno oficial de Demon Slayer: Castillo Infinito es el 11 de septiembre.

    Nota del autor: Definitivamente siempre pasa con este tipo de producciones. Ojalá con las otras dos películas se preparen más.

