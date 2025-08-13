Nobuo Yamada, cantante de Los Caballeros del Zodiaco, ha muerto a los 61 años

El mundo del anime se encuentra de luto, ya que Nobuo Yamada, el compositor y cantante del tema original de Los Caballeros del Zodiaco, ha muerto a los 61 años después de una complicada batalla contra el cáncer de riñón, algo que le impidió venir a México a principios de año.

De acuerdo con Anime News Network, Yamada falleció el pasado 9 de agosto en Japón. La familia del artista celebró un funeral privado y pidió a los fans que no acudieran a su casa para presentar sus condolencias. Sin embargo, se celebrará una despedida para los fans, de la cual se revelará más información en una fecha posterior.

Yamada fue el cantante de Pegasus Fantasy

Aunque en México y América Latina asociamos el primer opening de Los Caballeros del Zodiaco con la voz de Mauren Mendo, Nobuo Yamada fue el compositor y el cantante original de Pegasus Fantasy y Blue Forever, el tema de cierre del anime, junto a su banda, MAKE-UP.

Aunque Yamado continuó trabajando pese a su enfermedad, esto complicó sus compromisos internacionales. Notablemente, el cantante iba a formar parte del concierto de Saint Seiya 'Pegasus Fantasy' Grand Finale en México, pero no pudo asistir, lo cual decepcionó a más de un fan. En temas relacionados, el anime de Los Caballeros del Zodiaco está de regreso. De igual forma, aquí puedes checar el nuevo adelanto de Demon Slayer: Infinity Castle.

Que en paz descanse, Nobuo Yamada.

Vía: Anime News Network