Digimon y Los Caballeros del Zodiaco se pueden ver gratis con doblaje

Es un hecho que los anime mostrados en TV en los años 90's son la infancia de muchas personas que ya superaron en este momento los 30 años, época en la que esta clase de productos eran queridos por implementarles doblaje al español latino. Dos productos muy queridos por parte de Toei Animation son justamente Los Caballeros del Zodiaco y Digimon, los cuales de manera inesperada están regresando para deleitar a quienes sienten algo de nostalgia.
La empresa de animación ha comenzado a liberar oficialmente episodios de algunos de sus animes más emblemáticos en su canal de YouTube para Latinoamérica. Como ya dijimos, los primeros en llegar han sido Digimon y Los Caballeros del Zodiaco, cuyos ocho capítulos iniciales ya están disponibles de forma gratuita y con el doblaje original en español latino, una decisión que ha entusiasmado a los fans de la vieja escuela.