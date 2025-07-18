    Digimon y Los Caballeros del Zodiaco se pueden ver gratis con doblaje

    18/07/2025 3:03 p. m.

    Es un hecho que los anime mostrados en TV en los años 90's son la infancia de muchas personas que ya superaron en este momento los 30 años, época en la que esta clase de productos eran queridos por implementarles doblaje al español latino. Dos productos muy queridos por parte de Toei Animation son justamente Los Caballeros del Zodiaco y Digimon, los cuales de manera inesperada están regresando para deleitar a quienes sienten algo de nostalgia.

    La empresa de animación ha comenzado a liberar oficialmente episodios de algunos de sus animes más emblemáticos en su canal de YouTube para Latinoamérica. Como ya dijimos, los primeros en llegar han sido Digimon y Los Caballeros del Zodiaco, cuyos ocho capítulos iniciales ya están disponibles de forma gratuita y con el doblaje original en español latino, una decisión que ha entusiasmado a los fans de la vieja escuela.

    Pero no son las únicas sorpresas. La compañía también ha incluido episodios de Magical Doremi, ampliando así la oferta para quienes crecieron con estas series en la televisión. Todos los capítulos se pueden ver sin costo alguno y desde cualquier parte de la región, como parte de una estrategia que combina nostalgia con acceso digital para nuevas audiencias.

    Aunque por ahora sólo se han publicado ocho episodios de cada serie, Toei ha adoptado un patrón de estrenos durante los fines de semana, lo que sugiere que más capítulos podrían llegar próximamente si la recepción se mantiene positiva. Esta frecuencia de actualizaciones también ayuda a generar expectativa y mantener el interés entre los espectadores.

    El canal de YouTube de Toei Animation Latinoamérica se posiciona así como una opción legal y gratuita para disfrutar de clásicos del anime, con una propuesta que apela tanto al recuerdo de generaciones pasadas como al descubrimiento de nuevas. Una buena excusa para preparar la botana y reencontrarse con historias que marcaron época.

    Vía: Toei

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Ojalá también se pueda rescatar algún día Dragon Ball Super, por ni siquiera en lugares como Crunchyroll está disponible con doblaje.

