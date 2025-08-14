Crunchyroll anuncia importante evento de Demon Slayer

Aunque aún tenemos que esperar un par de semanas para el estreno de Demon Slayer: Infinity Castle en México y gran parte del mundo, Aniplex y Crunchyroll no quieren que este periodo sea tan pesado para los fans. De esta forma, la compañía de streaming ha revelado un nuevo evento que todos aquellos que siempre han deseado ver las aventuras de Tanjiro y compañía no se pueden dar el lujo de ignorar.

Crunchyroll ha confirmado que pasarán todos el anime de Demon Slayer, así como sus películas, de forma completamente gratuita por medio de su canal de YouTube en español. El evento comenzará el 16 de agosto a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México), y cada capítulo se mantendrá archivado por una semana, para así revivir cada capítulo cuántas veces sea posible durante este periodo de tiempo.

Demon Slayer: Infinity Castle en camino a los cines de México

Sin embargo, una vez que pase la semana, ya no podrás ver este anime de forma gratuita. De igual forma, la transmisión solo ofrecerá la versión en japonés con subtítulos. Todo esto mantendrá a los fans al corriente de la historia, y aquellos que siempre han estado interesados en este mundo ahora tendrán la oportunidad de experimentar todo lo que la obra de Koyoharu Gotōge tiene para nosotros.

Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines de México y América Latina a partir del 11 de septiembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar el nuevo avance de la película. De igual forma, actor de Avengers: Doomsday se suma a esta película.

Vía: Vandal