    Checa el nuevo adelanto de Demon Slayer: Castillo Infinito

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS13/08/2025 8:35 a. m.

    La película de Demon Slayer: Infinity Castle ya está en los cines de Japón. Si bien muchos seguimos esperando ansias su estreno en nuestra región, Ufotable y Aniplex nos han consentido con un nuevo adelanto, el cual nos muestra parte de la pelea entre Tanjiro y Giyu contra Akaza, el clímax de esta cinta.

    Por medio de sus redes sociales, la cuenta oficial de Aniplex ha compartido un pequeño adelanto, el cual nos muestra a Tanjiro, Giyu y Akaza en su enfrentamiento final. Lo más impresionante, es que este material, pese a su corta duración, ha sido toda una sensación, superando el millón de vistas en solo 16 horas después de su publicación original. 

    ¿Cuándo se estrenará Demon Slayer: Infinity Castle en México?

    Demon Slayer: Infinity Castle llegó a los cines de Japón a mediados del pasado mes de julio y, como ya se esperaba, la cinta ha logrado romper múltiples récords en taquilla, elevando las expectativas del mercado internacional. Lo mejor de todo, es que cada día que pasa la espera se hace más corta, y es que la película estará disponible en México a partir del 11 de septiembre del 2025

    ¿Qué es Demon Slayer: Infinity Castle?

    Después del éxito monumental de Demon Slayer: Mugen Train, Aniplex y Ufotable optaron por concluir esta historia con una trilogía de películas, las cuales se encargarán de adaptar los últimos dos arcos del manga. Por el momento se desconoce cuándo es que las otras dos películas llegarán a los cines, pero es probable que tengamos más detalles hasta el próximo año.

    Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines de México hasta el 11 de septiembre del 2025. En temas relacionados, actor de Tanjiro habla sobre los retos de esta película. De igual forma, actor de Avengers: Doomsday se suma al elenco de esta cinta.

    Imagen

    Vía: Aniplex  

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    ¡Ya puedes diseñar tus propios personajes de Dragon Ball Z!
    ¡Ya puedes diseñar tus propios personajes de Dragon Ball Z!
    Creador de Fairy Tail ya comenzó a trabajar en el capítulo final del manga
    Creador de Fairy Tail ya comenzó a trabajar en el capítulo final del manga
    Sí, habrá una temporada final del anime de Fairy Tail
    Sí, habrá una temporada final del anime de Fairy Tail
    Ya es oficial: One Piece tendrá serie live-action
    Ya es oficial: One Piece tendrá serie live-action
    Sony Pictures TV confirma la compra de Funimation
    Sony Pictures TV confirma la compra de Funimation
    Ante las críticas, cantante del opening de Dragon Ball Super cierra sus redes sociales
    Ante las críticas, cantante del opening de Dragon Ball Super cierra sus redes sociales
    El maestro Roshi pronto nos sorprenderá en Dragon Ball Super
    El maestro Roshi pronto nos sorprenderá en Dragon Ball Super
    Es posible que la nueva transformación de Gokú sea muy oscura
    Es posible que la nueva transformación de Gokú sea muy oscura
    Dragon Ball Super nos hace recordar el final alternativo de la serie
    Dragon Ball Super nos hace recordar el final alternativo de la serie
    Escritor de Dragon Ball Z explica por qué Vegeta nunca podría ganarle a Gokú
    Escritor de Dragon Ball Z explica por qué Vegeta nunca podría ganarle a Gokú
    Digimon Adventure tri. revela el nombre de su sexta cinta
    Digimon Adventure tri. revela el nombre de su sexta cinta
    El creador de Saint Seiya está trabajando en un proyecto sorprendente
    El creador de Saint Seiya está trabajando en un proyecto sorprendente
    Gokú pelea contra Broly dentro de este nuevo comercial
    Gokú pelea contra Broly dentro de este nuevo comercial
    Reporte: Dragon Ball Super con doblaje latino se estrenaría en agosto
    Reporte: Dragon Ball Super con doblaje latino se estrenaría en agosto
    Conoce el nuevo y mortal jutsu de Kakashi
    Conoce el nuevo y mortal jutsu de Kakashi
    Y el nuevo anime de Nintendo será de... ¡Splatoon!
    Y el nuevo anime de Nintendo será de... ¡Splatoon!
    Por esta razón es que One Piece ha durado tantos años
    Por esta razón es que One Piece ha durado tantos años
    Naruto controla un viejo, gran problema en Boruto: Naruto Next Generations
    Naruto controla un viejo, gran problema en Boruto: Naruto Next Generations
    ¡Ufff! My Hero Academia tendrá tercera temporada
    ¡Ufff! My Hero Academia tendrá tercera temporada
    Netflix planea 30 series anime originales para 2018
    Netflix planea 30 series anime originales para 2018
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolitica Editorial
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media