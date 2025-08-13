Checa el nuevo adelanto de Demon Slayer: Castillo Infinito

La película de Demon Slayer: Infinity Castle ya está en los cines de Japón. Si bien muchos seguimos esperando ansias su estreno en nuestra región, Ufotable y Aniplex nos han consentido con un nuevo adelanto, el cual nos muestra parte de la pelea entre Tanjiro y Giyu contra Akaza, el clímax de esta cinta.

Por medio de sus redes sociales, la cuenta oficial de Aniplex ha compartido un pequeño adelanto, el cual nos muestra a Tanjiro, Giyu y Akaza en su enfrentamiento final. Lo más impresionante, es que este material, pese a su corta duración, ha sido toda una sensación, superando el millón de vistas en solo 16 horas después de su publicación original.

¿Cuándo se estrenará Demon Slayer: Infinity Castle en México?

Demon Slayer: Infinity Castle llegó a los cines de Japón a mediados del pasado mes de julio y, como ya se esperaba, la cinta ha logrado romper múltiples récords en taquilla, elevando las expectativas del mercado internacional. Lo mejor de todo, es que cada día que pasa la espera se hace más corta, y es que la película estará disponible en México a partir del 11 de septiembre del 2025.

¿Qué es Demon Slayer: Infinity Castle?

Después del éxito monumental de Demon Slayer: Mugen Train, Aniplex y Ufotable optaron por concluir esta historia con una trilogía de películas, las cuales se encargarán de adaptar los últimos dos arcos del manga. Por el momento se desconoce cuándo es que las otras dos películas llegarán a los cines, pero es probable que tengamos más detalles hasta el próximo año.

Te recordamos que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines de México hasta el 11 de septiembre del 2025. En temas relacionados, actor de Tanjiro habla sobre los retos de esta película. De igual forma, actor de Avengers: Doomsday se suma al elenco de esta cinta.

Vía: Aniplex