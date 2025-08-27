    Demon Slayer: Castillo Infinito tendrá vasos coleccionables en México

    Estamos a muy pocas semanas de que finalmente se estrene Demon Slayer: Castillo Infinito, cinta que empezará la trilogía que da cierre al manga del mismo nombre pero con la animación Ufotable. Y para celebrar que en México la tendremos en las mejores salas, se han presentado los coleccionables que van a vender en los diferentes cines, resaltando los envases en los que se disfrutará la bebida de preferencia.

    La cinta tendrá vasos coleccionables, disponibles en Cinépolis y Cinemex. Aunque aún no existe un anuncio oficial, en redes sociales se filtraron los diseños de estos artículos inspirados en Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke, los cuales estarán disponibles en ambas cadenas de cine.

    De acuerdo con filtradores, serán cuatro los modelos principales que compartirán Cinépolis y Cinemex. Sin embargo, un video del canal Coleccineando reveló que Cinemex contará con un quinto vaso exclusivo con la imagen de varios protagonistas. Otro detalle señalado por los fanáticos es que los vasos de Cinemex parecen ser de mayor tamaño en comparación con los de Cinépolis.

    Velos aquí: 

    Imagen

    Hasta ahora no se ha confirmado si la diferencia de tamaños impactará en el precio final, aunque algunos creadores de contenido especulan que cada vaso podría rondar los $99 pesos o bien estar incluido dentro de algún combo. La fecha más probable para el inicio de su venta sería una semana antes de su estreno, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

    Será una pelea por estos plásticos

    Además, Cinépolis Toreo en Ciudad de México tendrá un evento especial el 7 de septiembre donde se venderán cuatro vasos edición limitada con diseños basados en la vestimenta de personajes como Tanjiro, Zenitsu, Shinobu y Tomioka. Cada uno tendrá un precio de $199 pesos y estarán limitados a 3,000 piezas. Por su parte, Cinedot lanzará una cubeta con imágenes de los protagonistas, disponible el día del estreno al comprar unas palomitas grandes más $75 pesos.

    Recuerda que la fecha del estreno oficial de Demon Slayer: Castillo Infinito es el 11 de septiembre.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Quiero llevarme un vaso de Tanjiro. Pero iré como dos días después del estreno, así que no creo alcanzar.

