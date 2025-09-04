    Vasos especiales de Demon Slayer: Castillo Infinito en México

    Conforme nos acercamos al estreno de Demon Slayer: Infinity Castle, más y más detalles sobre los productos conmemorativos de esta cinta salen a la luz. De esta forma, por fin se han revelado los vasos especiales que todos los amantes de este anime podrán conseguir en su cine más cercano, incluyendo en México, aunque para esto solo tienes una oportunidad.

    Por medio de sus redes sociales, la cadena de cines de Estados Unidos, conocida como AMC, ha revelado cuatro vasos conmemorativos de Demon Slayer: infinity Castle. Cada uno tiene un diseño inspirado Tanjiro, Zenitsu, Shinobu y Tomioka, e incluso tienen una tapa en forma de katana. Si bien estos productos son exclusivos de Estados Unidos, en México tendremos una oportunidad para conseguirlos.

    Imagen

    Consigue los vasos en México

    El próximo 7 de septiembre, Cinépolis llevará a cabo un estreno anticipado de Demon Slayer: Infinity Castle en Plaza Toreo, Ciudad de México. Aquí, todos los interesados tendrán la oportunidad de adquirir los vasos de AMC. Ahora, es importante mencionar que, al menos hasta el momento, no se ha confirmado si estos productos estarán a la venta en otras sucursales.

    De esta forma, si quieres tienes uno de estos productos conmemorativos, será mejor que vayas a Plaza Toreo, Ciudad de México, incluso si no tienes pensado ver la película ese día. Como sucede en estos casos, es muy probables que las reventas alcen los precios de una forma ridícula, alejando a más de una persona de disfrutar de los vasos especiales.

    Recuerda, Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines de México el 11 de septiembre. En temas relacionados, la cinta rompe récord en taquilla. De igual forma, quienes vayan al cine tendrán una gran sorpresa.

    Imagen

    Vía: Xataka 

