    Así se vivió la premiere de Demon Slayer: Castillo Infinito en México

    Por 0 COMENTARIOS08/09/2025 1:47 p. m.

    Aunque aún tenemos que esperar un par de días más para el estreno de Demon Slayer: Infinity Castle en México y América Latina, el fin de semana pasado se llevó a cabo la premiere de este largometraje en la Ciudad de México. Aquí, los fans se reunieron para celebrar, no solo para disfrutar de la cinta mucho antes de tiempo, sino que también tuvieron la oportunidad de conocer al actor de voz de Tanjiro en japonés.

    La cinta fue el domingo 7 de septiembre en Toreo Parque Central. El evento tuvo como invitado estelar a Natsuki Hanae, el aclamado actor japonés que presta su voz a Tanjiro Kamado, quien fue recibido entre aplausos y ovaciones por los fans mexicanos. Esta no es la primera vez que el actor viene a nuestro país, y es muy probable que no sea la última. 

    Las voces de Demon Slayer

    Junto a Hanae, también estuvieron presentes Iván Bastidas, la voz de Tanjiro Kamado en español, José Antonio Toledano, encargado de Akaza en español, y Marc Winslow, quien le da vida a Giyu Tomioka en español y es el director de doblaje, quienes compartieron con el público su experiencia dentro de este fenómeno cultural. 

    Los talentos convivieron con los asistentes firmando posters de la película y tomándose selfies con los fans, quienes, entusiasmados, coreaban sus nombres durante su recorrido por la alfombra roja. Todo esto previo al arranque de las proyecciones de estreno del largometraje en las salas de cine.

    Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar para ver la película, puesto que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines de México el 11 de septiembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, estas son las primeras calificaciones de esta película.

    Imagen

    Vía: Comunicado oficial. 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
