Primeras calificaciones oficiales de Demon Slayer: Castillo Infinito

Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines en occidente en solo unos días. Si bien el público en general aún tiene que esperar un poco más para disfrutar del principio del final de esta historia, algunas personas ya tuvieron ver este largometraje en occidente. De esta forma, las primeras reseñas oficiales de esta cinta ya están disponibles.

En estos momentos, ya están disponibles un par de reseñas de Demon Slayer: Infinity Castle en Rotten Tomatoes. Sin embargo, por el momento solo hay seis, por lo que no hay suficientes opiniones para tener una calificación general. Afortunadamente, la recepción general ha sido positiva, con aspectos como la animación y las escenas de acción siendo el mayor atractivo de esta cinta. Esto fue lo que comentó GamesRadar+:

“Infinity Castle supera a Mugen Train y se convierte en el estándar de oro de la serie, todo gracias a otra clase magistral de animación de Ufotable y una historia atrapante y llena de peligros, llena de resentimiento personal y conmovedoras historias de fondo”.

Por su parte, ComicBook, quien le dio una puntuación de tres de cinco estrellas, agregó:

“Hay mucho que amar aquí para los fanáticos de Demon Slayer, pero está muy lejos de ser la mejor película de anime del año o la mejor entrada en la franquicia”.

De igual forma, NYC Movie Guru señaló:

“Un espectáculo emocionante, impactante y deslumbrante. Una descarga de pura adrenalina”.

La espera está por terminar

Considerando que Demon Slayer: Infinity Castle llegará a los cines el 11 de septiembre en México, y a partir de ese día estará disponible en otras partes del mundo, solo tenemos que esperar un par de días para conocer más opiniones y por fin tener una calificación general en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, este es un caso en donde las reseñas parece que no van a afectar mucho el desempeño comercial de la cinta. Todos saben qué esperar de este trabajo, y considerando la masiva popularidad de Demon Slayer, gran parte de los fans van a ir a los cines sin importar lo que digan las opiniones de los especialistas, algo que probablemente también se repita con las otras dos películas.

Ahora, solo nos queda esperar al 11 de septiembre para disfrutar de Demon Slayer: Infinity Castle en los cines. En temas relacionados, Zenitsu brilla en el nuevo adelanto de la película. De igual forma, estos son los vasos especiales que se venderán en el estreno de esta cinta.

Vía: Rotten Tomatoes