Nintendo revela su opinión de los mods en demanda contra Palworld

La demanda entre Nintendo y Pocketpair sigue en marcha. Aunque este caso comenzó hace tiempo, el conflicto legal avanza a un ritmo interesante. Recientemente, los creadores de Palworld se han defendido al señalar a los mods como una forma de arte que podrían darles la victoria, algo que la Gran N menciona no deberían tratarse de esta forma.

Como parte de su defensa contra la supuesta infracción de derechos de autor de los juegos de Pokémon, Pocketpair ha señalado a los mods como ejemplo de estado de la técnica que invalidaría las reclamaciones de patente de Nintendo. En concreto, destacó el mod Pokémon de Pocket Souls para Dark Souls 3, que permite a los jugadores capturar enemigos y combatir contra ellos en el juego.

Nintendo, por su parte, impugna la defensa porque cree que los mods no son válidos por sí solos, ya que requieren un juego original para funcionar. Por lo tanto, los mods no deberían estar sujetos a infracciones de patentes como Palworld. Considerando que algunos desarrolladores ven a estos trabajos como forma de inspiración, es probable que el caso de Pocketpair tenga un sustento en la corte.

Nintendo y los mods

Notablemente, Nintendo rara vez va en contra de la comunidad de mos, a menos que realicen algún daño notorio a la imagen de alguna de sus propiedades. De esta forma, la demanda contra Pocketpair ha revelado por qué este es el caso. Sin embargo, esto también le da herramientas a otros desarrolladores para evitar la ira legal de la Gran N.

Recordemos que los mods, como su nombre lo indica, modifican algún apartado del juego. Si bien muchos de estos casos son estéticos, también hay trabajos que expanden la historia, agregan nuevos elementos al gameplay y expanden alguna mecánica. Un ejemplo de esto son casos como Pokémon Sun and Moon Extreme, los cuales cambian muchos aspectos de las experiencias originales, pero mantienen la estructura, estética y el gameplay principal.

Solo nos queda esperar para ver cómo es que este caso evolucionará, y si la defensa de Pocketpair tiene el suficiente peso legal para frenar a Nintendo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, Palworld podría llegar al Switch 2.

Nota del Autor:

Esta es una aproximación interesante. Considerando que Nintendo protege a capa y espada sus propiedades, la idea de que no consideran a los mods como arte previo significaría que hay un espacio para evitar alguna represalia legal, aunque es importante recordar que estas siguen siendo las propiedades de otros.

Vía: Games Fray